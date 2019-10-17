Home
>
Central de Trânsito
>
Caminhão carregado com coco tomba na BR 101 e deixa feridos em Linhares

Caminhão carregado com coco tomba na BR 101 e deixa feridos em Linhares

O motorista ficou preso às ferragens; ele e a esposa foram socorridos com vida para o Hospital Geral de Linhares

Leonardo Goliver

[email protected]

Publicado em 17 de outubro de 2019 às 21:21

 - Atualizado há 6 anos

Duas pessoas ficaram feridas e foram levadas para o Hospital Geral de Linhares Crédito: Internauta

Um acidente deixou o trânsito lento no km 138 da BR 101, em Linhares, na região Norte do Estado. Um caminhão carregado com coco tombou na pista por volta das 18h40 e deixou duas pessoas feridas. O motorista, que ficou preso às ferragens, e a esposa dele foram resgatados com vida e encaminhados para o Hospital Geral de Linhares.

Recomendado para você

O Corpo de Bombeiros precisou ser acionado para controlar o fogo; não houve feridos

Incêndio destrói caminhonete em Colatina

Ecovias Capixaba explicou que acidente ocorreu após batida entre dois caminhões; Segundo a Polícia Rodoviária Federal, ninguém se feriu

Acidente na BR 101: caminhão cai em área de obra em Anchieta, no ES

Em um dos veículos estavam três pessoas, entre elas uma criança de 4 anos; colisão ocorreu na cidade de Mantenópolis, Noroeste capixaba

Acidente entre motos mata duas pessoas e deixa três feridas no ES

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do caminhão teria freado bruscamente para evitar uma batida, perdeu o controle da direção e acabou tombando. O veículo seguia de Vitória, onde o caminhão foi carregado, e seguia para a comunidade de Pontal do Ouro, em Linhares, a poucos quilômetros de onde ocorreu o acidente.

O acidente aconteceu no km 138 da BR 101, em Linhares Crédito: Divulgação

Segundo familiares do motorista, os dois estão bem e não sofreram ferimentos graves. Eles foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros. Em nota, a Eco101 explicou que a rodovia operou em sistema pare e siga e o tráfego foi totalmente liberado às 19h30.

Com informações de Luiz Zardini, da TV Gazeta Norte

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

acidente linhares

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais