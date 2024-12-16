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No km 71

BR 101 tem interdição após caminhão tombar em São Mateus

Segundo a PRF, havia três pessoas dentro do veículo, mas ninguém se feriu; via foi totalmente liberada às 10h48

Publicado em 16 de Dezembro de 2024 às 10:04

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

16 dez 2024 às 10:04
Um caminhão com carga de eucalipto tombou na altura do km 71 da BR 101, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (16), por volta das 5h. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, havia três pessoas no veículo, mas ninguém ficou ferido. Em imagens enviadas à reportagem de A Gazeta, é possível observar que uma pista inteira ficou ocupada (confira acima).
Desde as 6h52, a pista no local foi parcialmente interditada e o trânsito fluiu em sistema de Pare e Siga. Às 10h20, o caminhão foi destombado e o tráfego seguiu nos dois sentidos por desvio. A Eco101 informou que, às 10h48, a via foi totalmente liberada. 
Não há detalhes sobre como o acidente aconteceu. De acordo com a PRF, uma equipe da Eco 101 atuou com guincho para remover o caminhão e liberar a pista totalmente.

Caminhão com carga de eucalipto tomba na BR 101, em São Mateus

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