BR 101 tem interdição após caminhão tombar em São Mateus

Um caminhão com carga de eucalipto tombou na altura do km 71 da BR 101, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (16), por volta das 5h. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, havia três pessoas no veículo, mas ninguém ficou ferido. Em imagens enviadas à reportagem de A Gazeta, é possível observar que uma pista inteira ficou ocupada (confira acima).
Desde as 6h52, a pista no local foi parcialmente interditada e o trânsito fluiu em sistema de Pare e Siga. Às 10h20, o caminhão foi destombado e o tráfego seguiu nos dois sentidos por desvio. A Eco101 informou que, às 10h48, a via foi totalmente liberada.
Não há detalhes sobre como o acidente aconteceu. De acordo com a PRF, uma equipe da Eco 101 atuou com guincho para remover o caminhão e liberar a pista totalmente.