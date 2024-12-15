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Mega-Sena: duas apostas de Vitória acertam quina e faturam mais de R$ 85 mil

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas e o prêmio para o próximo sorteio, que será realizado na terça-feira (17), acumulou em R$ 16 milhões

Publicado em 15 de Dezembro de 2024 às 11:58

Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

15 dez 2024 às 11:58
Apostas fizeram a quina da Mega-Sena
Apostas de Vitória fizeram a quina da Mega-Sena Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/
A sorte "cantou" em dose dupla em Vitória. Duas apostas acertaram a quina no concurso 2808 da Mega-Sena, realizado no sábado (14), e levaram cada uma o prêmio de R$ 85.127,64. Ambos os bilhetes foram registrados na lotérica "Pinte a Sorte", que tem lojas em bairros da Capital. Não há a informação se as apostas foram feitas no mesmo estabelecimento. 
Nos dois casos, as apostas vencedoras foram do tipo simples e com 7 números apostados. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas e o prêmio para o próximo sorteio acumulou em R$ 16 milhões. Os números sorteados foram: 10 - 24 - 33 - 35 - 41 - 46. O próximo sorteio da Mega será na terça-feira (17).

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