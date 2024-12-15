Mega-Sena: duas apostas de Vitória acertam quina e faturam mais de R$ 85 mil

Nos dois casos, as apostas vencedoras foram do tipo simples e com 7 números apostados. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas e o prêmio para o próximo sorteio acumulou em R$ 16 milhões. Os números sorteados foram: 10 - 24 - 33 - 35 - 41 - 46. O próximo sorteio da Mega será na terça-feira (17).