Acidente com três carros termina com casa atingida em Nova Venécia

Carro atinge casa em Nova Venécia Crédito: Redes sociais

Três carros — uma caminhonete RAM, uma Saveiro e um Montana — se envolveram em um acidente na noite deste sábado (14), no bairro Rubia, em Nova Venécia , Noroeste do Espírito Santo. Após a colisão, a caminhonete RAM acabou atingindo uma residência.

Ao ser levado para o hospital da cidade pelo Samu, o motorista do Montana disse não se lembrar do ocorrido. Não informações sobre o seu estado de saúde.

De acordo com a Polícia Militar, testemunhas que estavam no local no momento do acidente informaram que o motorista da caminhonete havia fugido após a colisão. Já a proprietária da Saveiro informou que o seu veículo estava estacionado corretamente quando foi atingido pelo Montana. Não foram repassados mais detalhes da dinâmica do acidente.