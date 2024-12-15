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Nova Venécia

Acidente com três carros termina com casa atingida em Nova Venécia

Uma das vítimas foi socorrida pelo Samu e disse não se lembrar de nada; motorista de caminhonete que atingiu a residência fugiu após o acidente

Publicado em 15 de Dezembro de 2024 às 11:51

André Borghi

André Borghi

Publicado em 

15 dez 2024 às 11:51
Carro atinge casa em Nova Venécia
Carro atinge casa em Nova Venécia Crédito: Redes sociais
Três carros — uma caminhonete RAM, uma Saveiro e um Montana — se envolveram em um acidente na noite deste sábado (14), no bairro Rubia, em Nova Venécia, Noroeste do Espírito Santo. Após a colisão, a caminhonete RAM acabou atingindo uma residência.
Ao ser levado para o hospital da cidade pelo Samu, o motorista do Montana disse não se lembrar do ocorrido. Não informações sobre o seu estado de saúde.
De acordo com a Polícia Militar, testemunhas que estavam no local no momento do acidente informaram que o motorista da caminhonete havia fugido após a colisão. Já a proprietária da Saveiro informou que o seu veículo estava estacionado corretamente quando foi atingido pelo Montana. Não foram repassados mais detalhes da dinâmica do acidente.
A PM informou que o Montana estava com o licenciamento atrasado desde 2020 e foi guinchado. Não foram identificadas outras irregularidades nos outros veículos.

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