Noroeste do ES

Corpo de homem é encontrado em córrego de Águia Branca

Caso aconteceu no último domingo (15), em uma zona rural do município, e nenhum morador soube dizer quem era a vítima

Publicado em 16 de Dezembro de 2024 às 09:24

Redação de A Gazeta

O corpo de um homem foi encontrado na localidade de Córrego da Onça, na zona rural de Águia Branca, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã do último domingo (15). Segundo o Corpo de Bombeiros, uma equipe foi acionada e, ao chegar no local, de cima da ponte, visualizou o cadáver e fez a retirada da água.
Segundo a corporação, os moradores da região afirmaram que não conheciam o homem. A Polícia Científica foi acionada. 
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado como encontro de cadáver e o procedimento foi encaminhado para a Delegacia de Polícia (DP) de Águia Branca, que aguarda o resultado dos exames. O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Colatina, para a identificação e realização do exame cadavérico, com o objetivo de determinar a causa da morte.

