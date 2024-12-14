Duas pessoas ficam feridas após carro capotar em Linhares

Um homem e uma mulher ficaram feridos após o carro em que estavam capotar na tarde deste sábado (14) em Pontal do Ipiranga, Linhares, no Norte do Espírito Santo. As causas não foram divulgadas.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o capotamento ocorreu em frente à estrada do Gravatá. Quando a equipe chegou ao local constatou que havia duas vítimas no interior do veículo. Elas não conseguiram sair porque as portas do carro ficaram travadas após o acidente. Os militares cortaram a lataria e liberando os dois.
O homem sentia dores no ombro e foi levado pela ambulância dos Bombeiros para o Hospital Rio Doce, enquanto a mulher ficou sob os cuidados da equipe do Samu.