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No Norte do Estado

Duas pessoas ficam feridas após carro capotar em Linhares

Homem e mulheres ficaram presos dentro do veículo após acidente e foi necessária a ação do Corpo de Bombeiros para retirá-los

Publicado em 14 de Dezembro de 2024 às 19:08

Geizy Gomes

Geizy Gomes

Publicado em 

14 dez 2024 às 19:08
Eles ficaram presos dentro do veículo e foi necessária a ação do Corpo de Bombeiros para retirá-los do local
Carro ficou destruído após o capotamento, que ocorreu em Pontal do Ipiranga Crédito: Redes Sociais
Um homem e uma mulher ficaram feridos após o carro em que estavam capotar na tarde deste sábado (14) em Pontal do Ipiranga, Linhares, no Norte do Espírito Santo. As causas não foram divulgadas.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o capotamento ocorreu em frente à estrada do Gravatá. Quando a equipe chegou ao local  constatou que havia duas vítimas no interior do veículo. Elas não conseguiram sair porque as portas do carro ficaram travadas após o acidente. Os militares cortaram a lataria e liberando os dois.
O homem sentia dores no ombro e foi levado pela ambulância dos Bombeiros para o Hospital Rio Doce, enquanto a mulher ficou sob os cuidados da equipe do Samu.

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