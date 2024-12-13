Mulher é baleada nas costas e na cabeça por encapuzado em Linhares

Consta na ocorrência que militares foram até o local do crime e encontraram a vítima, que conseguiu dar o relato de que um indivíduo, de estatura média e forte, com bermuda e camisa escura, utilizando um capuz, se aproximou e efetuou os tiros.

O irmão da mulher estava ao lado e presenciou o fato. Ele relatou para a PM que o autor falou antes de disparar contra a vítima: “É você mesmo que eu quero”, fugindo em seguida. Ninguém soube identificar quem seria o homem que efetuou os disparos. O indivíduo fugiu a pé pela Avenida do Testa e não foi mais localizado.

Em nota, a Polícia Civil disse que o caso será investigado por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. “Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada”, comunicou.