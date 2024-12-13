Mulher é baleada nas costas e na cabeça por encapuzado em Linhares

Uma mulher de 27 anos foi baleada nas costas e na cabeça em uma rua do bairro Nova Esperança, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite de quinta-feira (12). Conforme boletim de ocorrência da Polícia Militar, a vítima sofreu ferimentos graves e foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) para um hospital da região. Um irmão da vítima disse que, antes de efetuar os disparos, o suspeito teria dito: "É você mesmo que eu quero".
Consta na ocorrência que militares foram até o local do crime e encontraram a vítima, que conseguiu dar o relato de que um indivíduo, de estatura média e forte, com bermuda e camisa escura, utilizando um capuz, se aproximou e efetuou os tiros.
O irmão da mulher estava ao lado e presenciou o fato. Ele relatou para a PM que o autor falou antes de disparar contra a vítima: “É você mesmo que eu quero”, fugindo em seguida. Ninguém soube identificar quem seria o homem que efetuou os disparos. O indivíduo fugiu a pé pela Avenida do Testa e não foi mais localizado.
Em nota, a Polícia Civil disse que o caso será investigado por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. “Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada”, comunicou.
A corporação também pediu o apoio da população, a partir do Disque-Denúncia (181). “O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas”, finalizou.