Praia da Costa tem 4 furtos e roubos por dia e risco muda rotina no bairro

Moradores e comerciantes da Praia da Costa , em Vila Velha , relatam que aumenta a sensação de insegurança no bairro. A impressão se confirma nos números: em 2024, aumentou em 50% a quantidade de furtos ao comércio. Considerando os episódios de furtos, roubos e casos de estelionato, foram registradas 1.369 ocorrências de janeiro a novembro, uma média de quatro casos por dia, tornando o bairro com mais registros desses crimes na cidade. Os ataques acontecem em plena luz do dia, e os suspeitos andam nas ruas do bairro com os itens furtados e roubados.

Conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) , a Praia da Costa é o segundo bairro mais populoso do Espírito Santo. São mais de 38 mil pessoas morando no local. Basta perguntar aos moradores e lojistas sobre a segurança, e as respostas são semelhantes: "Não me sinto seguro", disse um deles em entrevista.

Números contabilizados pela produção da TV Gazeta junto ao Painel de Crimes da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) indicam a média de quatro crimes por dia. Em uma mesma rua, duas condensadoras de ar foram furtadas em menos de uma semana. A dinâmica dos crimes foi semelhante: antes das 6h, ou seja, quando não havia movimentação na rua, os suspeitos chegaram ao local, retiraram os itens e saíram andando.

Na mesma rua, dois crimes parecidos foram registrados em menos de uma semana Crédito: Montagem | Reprodução

Em outro local visitado pela reportagem da TV Gazeta, onde não havia movimentação de pessoas ou comerciantes, foram quatro invasões em 30 dias.

Um empresário do bairro, que preferiu não se identificar, relatou à reportagem que tem dificuldade até para dormir, considerando o risco de furto e assalto. Seja morador, seja comerciante, os relatos são semelhantes.

"Está bem difícil, porque não consigo nem dormir direito, para acionar a polícia. Até minha filha está com medo. Não me sinto seguro" Comerciante - Preferiu não se identificar

O homem ainda reclama do trabalho realizado pela polícia: "O tempo de resposta acho muito demorado. O batalhão é perto. E acho que falta patrulhamento", afirmou.

A estudante Lavínia Turbay, que mora na Praia da Costa, conta que o risco de furto e roubo mudou a rotina dela. Antes de sair de casa, não há outra escolha a não ser deixar os brincos, colares e relógio.

A estudante Lavínia Turbay conta que o risco de furto e roubo mudou a rotina dela na Praia da Costa Crédito: Deyvison Reis

"Só ando assim, sem relógio, brinco, só assim. Ainda mais no fim de semana, não tenho confiança de andar na rua. É muito agradável morar na Praia da Costa, mas o problema aqui é a segurança" Lavínia Turbay - Estudante

Conforme o Painel de Crimes Contra o Patrimônio, atualizado pela Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, a Praia da Costa lidera os registros de crimes, concentrando quase 11% de todas as ocorrências no município. Itapuã e Centro aparecem em seguida.

Procurada pela produção da TV Gazeta, a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social informou que os casos de furto no comércio da Praia da Costa tiveram um aumento de 50%, saltando de 68 para 103 registros.

O que dizem as polícias Militar e Civil