Homem é baleado após arrombar carro de policial penal em Cariacica

Imagine a cena: você está dormindo e, de repente, ouve um barulho do lado de fora de casa. Ao sair para verificar, você percebe que tem um homem dentro do seu carro, que estava estacionado. Uma policial penal passou por isso na madrugada desta quinta-feira (12), em Porto de Santana, Cariacica. No fim das contas, o suspeito acabou baleado na perna.
A policial, de 36 anos, contou no boletim de ocorrência que, ao sair de casa, viu o jovem de 22 anos no Jeep Compass dela. A mulher relatou que deu ordem para o suspeito sair, momento em que ele passou pela janela do veículo — que ele havia quebrado — e, segundo relato dela, foi em sua direção para atacá-la.
A mulher reagiu e disparou uma vez, atingindo a perna do suspeito. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) foi acionado e o homem socorrido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.
Em nota, a Secretaria da Justiça (Sejus) informou que "a ocorrência foi registrada na Delegacia Regional de Cariacica. O suspeito da tentativa de roubo segue sob escolta da Polícia Penal em unidade hospitalar. A policial penal vítima da ocorrência não sofreu ferimentos".
O homem, identificado como João Vitor de Jesus dos Santos, foi autuado em flagrante por tentativa de furto qualificado e por resistência à ação policial. Segundo a Polícia Civil, assim que receber alta médica, ele será encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).