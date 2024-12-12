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Durante a madrugada

Homem é baleado após arrombar carro de policial penal em Cariacica

Mulher estava dormindo quando ouviu barulho de vidro quebrando; ao sair para verificar, deu de cara com o suspeito

Publicado em 12 de Dezembro de 2024 às 08:23

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

12 dez 2024 às 08:23
Imagine a cena: você está dormindo e, de repente, ouve um barulho do lado de fora de casa. Ao sair para verificar, você percebe que tem um homem dentro do seu carro, que estava estacionado. Uma policial penal passou por isso na madrugada desta quinta-feira (12), em Porto de Santana, Cariacica. No fim das contas, o suspeito acabou baleado na perna. 
A policial, de 36 anos, contou no boletim de ocorrência que, ao sair de casa, viu o jovem de 22 anos no Jeep Compass dela. A mulher relatou que deu ordem para o suspeito sair, momento em que ele passou pela janela do veículo — que ele havia quebrado — e, segundo relato dela, foi em sua direção para atacá-la. 
Jeep Compass ficou com o vidro quebrado após arrombamento
Jeep Compass ficou com o vidro quebrado após arrombamento Crédito: Divulgação
A mulher reagiu e disparou uma vez, atingindo a perna do suspeito. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) foi acionado e o homem socorrido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.
Em nota, a Secretaria da Justiça (Sejus) informou que "a ocorrência foi registrada na Delegacia Regional de Cariacica. O suspeito da tentativa de roubo segue sob escolta da Polícia Penal em unidade hospitalar. A policial penal vítima da ocorrência não sofreu ferimentos".
O homem, identificado como João Vitor de Jesus dos Santos, foi autuado em flagrante por tentativa de furto qualificado e por resistência à ação policial. Segundo a Polícia Civil, assim que receber alta médica, ele será encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).  

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