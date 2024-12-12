Homem é baleado após arrombar carro de policial penal em Cariacica

A policial, de 36 anos, contou no boletim de ocorrência que, ao sair de casa, viu o jovem de 22 anos no Jeep Compass dela. A mulher relatou que deu ordem para o suspeito sair, momento em que ele passou pela janela do veículo — que ele havia quebrado — e, segundo relato dela, foi em sua direção para atacá-la.