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Crime em Santa Lúcia

Mulher suspeita de ajudar em furto a joalheria em Vitória é presa

Polícia Civil agora está atrás do suspeito que invadiu o estabelecimento e deixou prejuízo de mais de R$ 100 mil

Publicado em 12 de Dezembro de 2024 às 13:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 dez 2024 às 13:16
Uma mulher de 44 anos, que não teve o nome divulgado, foi presa suspeita de ajudar o homem que furtou uma joalheria no bairro Santa Lúcia, em Vitória, no início deste mês. Segundo a Polícia Civil, ela estava em situação de rua e já tinha 10 passagens criminais por crimes semelhantes. Os donos do estabelecimento invadido tiveram um prejuízo de mais de R$ 100 mil. 
O caso aconteceu no dia 1º de dezembro. Na ocasião, um homem — que ainda não foi identificado — ficou rondando pelo bairro Santa Lúcia e tentou entrar em uma mercearia, mas o alarme disparou. Cerca de 25 minutos depois, ele achou outro alvo: a joalheria. 
"Ele utilizou aparentemente uma chave de fenda, arrombou a primeira porta, arrombou uma segunda e acessou essa loja localizada em um empreendimento empresarial. Aparentemente a escolha do estabelecimento foi por oportunidade. Conseguimos imagens em que havia uma segunda pessoa o aguardando, que o ajudou a subtrair e carregar os objetos, e ela tinha aparência de pessoa em situação de rua", detalhou o delegado Rui Pinheiro, da Delegacia Especializada de Crimes Contra Estabelecimentos Comerciais (DCCEC).
Com as imagens em mãos, os policiais fizeram buscas e conseguiram deter a mulher no dia seguinte. Ela não estava com nenhum dos objetos furtados. Agora, falta localizar o homem que entrou na joalheria. 
Apesar de não ter sido identificado pela polícia, o delegado disse que suspeita que o homem que aparece nas imagens já tenha cometido outros furtos pela região. Quem tiver qualquer informação sobre ele pode ajudar pelo Disque-Denúncia, no telefone 181, ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br.

Sobre o caso

Um estabelecimento comercial de roupas e joias foi furtado por um homem no bairro Santa Lúcia, em Vitória. Era pouco mais de 5 horas da manhã quando o prédio onde fica a loja foi invadido e as portas do estabelecimento foram arrombadas. O assaltante levou diversas mercadorias e eletrodomésticos, conforme mostram as câmeras de segurança.
De acordo com uma das proprietárias da loja, que preferiu não se identificar, para chegar no segundo andar do prédio — onde fica a loja — o assaltante precisou passar por grades de segurança e duas portas. Segundo ela, o homem ainda teria tentado arrombar um outro estabelecimento do edifício.
“Ele tentou primeiro arrombar um estabelecimento de estética, mas não conseguiu. Depois ele subiu no nosso andar e arrombou a porta”, disse à reportagem de A Gazeta.
A proprietária contou que foram levadas roupas de duas marcas parceiras e joias, além de bens para o funcionamento da loja, como computador e outros pertences.
"Ele foi direto nas joias. A gente acredita que pode ser alguém que já sabia que vendíamos isso lá. Ele fez a limpa, levou todas as joias e bastante roupa, computador e outros pertences de grande valor"
X. - Proprietária da loja furtada
As donas do negócio ligaram para a Polícia Militar por volta das 11h e, em seguida, registraram boletim de ocorrência. 

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Loja de joias é furtada em Vitória na madrugada deste domingo (1º)

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