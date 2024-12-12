Mulher suspeita de ajudar em furto a joalheria em Vitória é presa

O caso aconteceu no dia 1º de dezembro. Na ocasião, um homem — que ainda não foi identificado — ficou rondando pelo bairro Santa Lúcia e tentou entrar em uma mercearia, mas o alarme disparou. Cerca de 25 minutos depois, ele achou outro alvo: a joalheria.

"Ele utilizou aparentemente uma chave de fenda, arrombou a primeira porta, arrombou uma segunda e acessou essa loja localizada em um empreendimento empresarial. Aparentemente a escolha do estabelecimento foi por oportunidade. Conseguimos imagens em que havia uma segunda pessoa o aguardando, que o ajudou a subtrair e carregar os objetos, e ela tinha aparência de pessoa em situação de rua", detalhou o delegado Rui Pinheiro, da Delegacia Especializada de Crimes Contra Estabelecimentos Comerciais (DCCEC).

Com as imagens em mãos, os policiais fizeram buscas e conseguiram deter a mulher no dia seguinte. Ela não estava com nenhum dos objetos furtados. Agora, falta localizar o homem que entrou na joalheria.

Apesar de não ter sido identificado pela polícia, o delegado disse que suspeita que o homem que aparece nas imagens já tenha cometido outros furtos pela região. Quem tiver qualquer informação sobre ele pode ajudar pelo Disque-Denúncia, no telefone 181, ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br

Sobre o caso

Um estabelecimento comercial de roupas e joias foi furtado por um homem no bairro Santa Lúcia, em Vitória. Era pouco mais de 5 horas da manhã quando o prédio onde fica a loja foi invadido e as portas do estabelecimento foram arrombadas. O assaltante levou diversas mercadorias e eletrodomésticos, conforme mostram as câmeras de segurança.

De acordo com uma das proprietárias da loja, que preferiu não se identificar, para chegar no segundo andar do prédio — onde fica a loja — o assaltante precisou passar por grades de segurança e duas portas. Segundo ela, o homem ainda teria tentado arrombar um outro estabelecimento do edifício.

“Ele tentou primeiro arrombar um estabelecimento de estética, mas não conseguiu. Depois ele subiu no nosso andar e arrombou a porta”, disse à reportagem de A Gazeta.

A proprietária contou que foram levadas roupas de duas marcas parceiras e joias, além de bens para o funcionamento da loja, como computador e outros pertences.

"Ele foi direto nas joias. A gente acredita que pode ser alguém que já sabia que vendíamos isso lá. Ele fez a limpa, levou todas as joias e bastante roupa, computador e outros pertences de grande valor" X. - Proprietária da loja furtada