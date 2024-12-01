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Loja de joias é furtada em Vitória na madrugada deste domingo (1°)

Estabelecimento em Santa Lúcia foi arrombado por volta das 5 horas da manhã; assaltante foi flagrado pelas câmeras de segurança

Publicado em 01 de Dezembro de 2024 às 19:22

Julia Camim

Julia Camim

Publicado em 

01 dez 2024 às 19:22
Câmera de segurança flagrou homem assaltando a loja neste domingo (1).
Câmera de segurança flagrou homem assaltando a loja neste domingo (1). Crédito: Reprodução
Um estabelecimento comercial de roupas e joias foi furtado por um homem neste domingo (1), no bairro Santa Lúcia, em Vitória. Era pouco mais de 5 horas da manhã quando o prédio onde fica a loja foi invadido e as portas do estabelecimento foram arrombadas. O assaltante levou diversas mercadorias e eletrodomésticos, conforme mostram as câmeras de segurança.
De acordo com uma das proprietárias da loja, que preferiu não se identificar, para chegar no segundo andar do prédio — onde fica a loja — o assaltante precisou passar por grades de segurança e duas portas. Segundo ela, o homem ainda teria tentado arrombar um outro estabelecimento do edifício.
“Ele tentou primeiro arrombar um estabelecimento de estética, mas não conseguiu. Depois ele subiu no nosso andar e arrombou a porta”, disse à reportagem de A Gazeta.
A proprietária contou que foram levadas roupas de duas marcas parceiras e joias, além de bens para o funcionamento da loja, como computador e outros pertences.
"Ele foi direto nas joias. A gente acredita que pode ser alguém que já sabia que vendíamos isso lá, mas não temos certeza de nada ainda, só temos as imagens da câmera de segurança. Ele fez a limpa, levou todas as joias e bastante roupa, computador e outros pertences de grande valor"
Proprietária da loja furtada - Ela preferiu não se identificar
O prejuízo ainda não foi contabilizado pelas donas da loja, que relataram o ocorrido nas redes sociais. Em um dos vídeos, uma delas mostra a porta arrombada e conta que, ao chegar no local, acreditou que as portas estavam abertas devido a uma prestação de serviços que ocorria na semana anterior.
“Fui lá buscar uma encomenda. Eu reparei que o portão estava aberto, a loja estava aberta. Na hora foi um choque porque essa semana a gente estava com alguns prestadores de serviços (na loja). Então na minha cabeça tinha alguém lá, finalizando alguma coisa. Mas na verdade o que tinha acontecido era que a gente tinha sofrido uma invasão”, relata.
As donas do negócio ligaram para a Polícia Militar por volta das 11 horas da manhã e, em seguida, registraram Boletim de Ocorrência. Elas também pretendem procurar a Divisão Especializada de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio (DRCCP) da Polícia Civil para prestar queixa.
Procurada, a Polícia Militar, que enviou uma equipe até o local, informou que “as vítimas foram orientadas a registrar o fato na delegacia” e que “ninguém foi detido pela PM” até o momento.
Polícia Civil disse que orienta as vítimas a "registrarem as ocorrências em qualquer delegacia, a fim de identificar os suspeitos e aplicar a devida punição". Também ressaltou a importância do Disque-Denúncia 181 - disponível online no site disquedenuncia181.es.gov.br -, canal por meio do qual é possível auxiliar a polícia e conceder informações que podem ajudar na solução do caso. 
"O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas minuciosamente. Em casos de crimes em andamento, recomenda-se acionar o número de emergência 190. Caso o crime tenha sido registrado pela vítima em uma Delegacia, ele será investigado pelo Distrito de Polícia onde ocorreu o incidente", completou a organização.

Atualização

02/12/2024 - 1:31
A reportagem foi atualizada com nota enviada pela Polícia Civil a respeito da ocorrência.

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