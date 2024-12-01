Troca de tiros entre vizinhos por divisão de terra acaba com dois feridos no ES

Desavença entre vizinhos deixou um ferido de cada família após ataques de ambos os lados Crédito: Ilustração / Pixabay

Uma disputa entre duas famílias por divisa de terras e estradas em Muniz Freire resultou em dois feridos. Um adolescente de 17 anos, filho de um dos proprietários envolvidos, e um homem de 48 anos, dono de outra área, foram baleados na manhã de sábado (30), no Córrego Oriente, zona rural do município, que fica na Região do Caparaó, ao Sul do Espírito Santo

Segundo a Polícia Militar, a corporação foi acionada para verificar disparos de arma de fogo no Córrego Oriente e, no local, um adolescente informou que seu irmão por parte de mãe, de 17 anos, havia sido socorrido pelos pais. Ele relatou que, mais cedo no sábado (30), seu padrasto, pai do jovem ferido, discutiu com um vizinho por causa de divisas de terra e estradas. A discussão teria se intensificado, e, após o padrasto retornar para casa, os disparos foram ouvidos. O adolescente ferido chegou à residência sangrando e foi socorrido.

Em seguida, a polícia foi informada de que um homem de 48 anos também deu entrada baleado no Pronto-Socorro do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Iúna. Aos PMs, ele relatou que, ao passar próximo à casa do pai do adolescente, percebeu que havia sido atingido por disparos. Armado — segundo ele, devido aos conflitos anteriores — o homem afirmou ter revidado, mas continuou ouvindo tiros e avistou duas pessoas: um com uma arma longa e outro com uma arma curta. Ele identificou o pai do adolescente como o homem com a arma longa, mas não soube dizer quem portava a arma curta.

O homem disse aos policiais que após descarregar seu revólver calibre 38, ele fugiu para sua casa, mas teria perdido a arma no caminho antes de ir ao hospital. A esposa do homem baleado informou à polícia que ele chegou em casa ferido e foi imediatamente para o hospital. Enquanto isso, o adolescente foi atendido no caminho por uma equipe do Samu/192 e encaminhado à Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim sob escolta, acompanhado apenas pela mãe. O pai do jovem não foi localizado.