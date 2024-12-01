Inmet: perigo de chuvas intensas e vendaval em 51 municípios no ES

Riscos | Alerta laranja
De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, os municípios sob alerta laranja, com grau de perigo, têm previsão de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou 50 e 100 milímetros por dia, ventos intensos entre 60 e 100 quilômetros por hora, além de risco de interrupção no fornecimento de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Veja as cidades do Espírito Santo sob este alerta:
- Afonso Cláudio
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Alto Rio Novo
- Aracruz
- Baixo Guandu
- Barra de São Francisco
- Brejetuba
- Cariacica
- Castelo
- Colatina
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Fundão
- Governador Lindenberg
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibiraçu
- Ibitirama
- Irupi
- Itaguaçu
- Itarana
- Iúna
- João Neiva
- Laranja da Terra
- Linhares
- Mantenópolis
- Marechal Floriano
- Marilândia
- Muniz Freire
- Nova Venécia
- Pancas
- Rio Bananal
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São Roque do Canaã
- Serra
- Sooretama
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Valério
- Vila Velha
- Vitória
Riscos | Alerta amarelo
As cidades em alerta amarelo, com grau de severidade classificado como perigo potencial, têm previsão de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, ventos intensos de 40 a 60 quilômetros por hora, além de baixo risco de corte de energia elétrica, quedas de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Veja as cidades do Espírito Santo sob este alerta:
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Apiacá
- Atílio Vivácqua
- Barra de São Francisco
- Boa Esperança
- Bom Jesus do Norte
- Cachoeiro de Itapemirim
- Conceição da Barra
- Ecoporanga
- Guaçuí
- Iconha
- Itapemirim
- Jaguaré
- Jerônimo Monteiro
- Marataízes
- Mimoso do Sul
- Montanha
- Muqui
- Mucurici
- Pedro Canário
- Piúma
- Pinheiros
- Ponto Belo
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- São José do Calçado
- São Mateus
- Vila Pavão
Cuidados:
- Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda);
- Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia;
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).