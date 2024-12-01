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Inmet: perigo de chuvas intensas e vendaval em 51 municípios no ES

Chuvas podem acumular até 100 mm por dia, com ventos de até 100 km/h, oferecendo risco de falta de energia, quedas de galhos, alagamentos e descargas elétricas

Publicado em 01 de Dezembro de 2024 às 15:31

Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

01 dez 2024 às 15:31
Chuva
Previsão de chuva tem validade até segunda-feira (2) Crédito: Pixabay
Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, neste domingo (1º), novos alertas para cidades do Espírito Santo: um laranja, indicando perigo para chuvas intensas, e outro amarelo, apontando perigo potencial. Ambos têm vigência até 10h de segunda-feira (2).

Riscos | Alerta laranja

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, os municípios sob alerta laranja, com grau de perigo, têm previsão de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou 50 e 100 milímetros por dia, ventos intensos entre 60 e 100 quilômetros por hora, além de risco de interrupção no fornecimento de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Veja as cidades do Espírito Santo sob este alerta:

  1. Afonso Cláudio 
  2. Água Doce do Norte 
  3. Águia Branca 
  4. Alegre 
  5. Alfredo Chaves 
  6. Alto Rio Novo 
  7. Aracruz 
  8. Baixo Guandu 
  9. Barra de São Francisco 
  10. Brejetuba 
  11. Cariacica 
  12. Castelo 
  13. Colatina 
  14. Conceição do Castelo 
  15. Divino de São Lourenço 
  16. Domingos Martins 
  17. Dores do Rio Preto 
  18. Fundão 
  19. Governador Lindenberg 
  20. Guarapari 
  21. Ibatiba 
  22. Ibiraçu 
  23. Ibitirama 
  24. Irupi 
  25. Itaguaçu 
  26. Itarana 
  27. Iúna 
  28. João Neiva 
  29. Laranja da Terra 
  30. Linhares 
  31. Mantenópolis 
  32. Marechal Floriano 
  33. Marilândia 
  34. Muniz Freire 
  35. Nova Venécia 
  36. Pancas 
  37. Rio Bananal 
  38. Santa Leopoldina 
  39. Santa Maria de Jetibá 
  40. Santa Teresa 
  41. São Domingos do Norte 
  42. São Gabriel da Palha 
  43. São Roque do Canaã 
  44. Serra 
  45. Sooretama 
  46. Vargem Alta 
  47. Venda Nova do Imigrante 
  48. Viana 
  49. Vila Valério 
  50. Vila Velha 
  51. Vitória

Riscos | Alerta amarelo

As cidades em alerta amarelo, com grau de severidade classificado como perigo potencial, têm previsão de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, ventos intensos de 40 a 60 quilômetros por hora, além de baixo risco de corte de energia elétrica, quedas de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Veja as cidades do Espírito Santo sob este alerta:

  1. Alegre 
  2. Alfredo Chaves 
  3. Anchieta 
  4. Apiacá 
  5. Atílio Vivácqua 
  6. Barra de São Francisco 
  7. Boa Esperança 
  8. Bom Jesus do Norte 
  9. Cachoeiro de Itapemirim 
  10. Conceição da Barra 
  11.  Ecoporanga 
  12. Guaçuí 
  13. Iconha 
  14. Itapemirim 
  15. Jaguaré 
  16. Jerônimo Monteiro 
  17.  Marataízes 
  18. Mimoso do Sul 
  19. Montanha 
  20. Muqui 
  21. Mucurici 
  22. Pedro Canário 
  23. Piúma 
  24. Pinheiros 
  25. Ponto Belo 
  26. Presidente Kennedy 
  27. Rio Novo do Sul 
  28. São José do Calçado 
  29. São Mateus 
  30. Vila Pavão 

Cuidados:

- Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda);

- Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia;

-  Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

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