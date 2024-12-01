Jovem morre em acidente entre carro e moto em Barra de São Francisco

A moto no asfalto e no destaque a vítima, Klaiv Almeida Crédito: Montagem A Gazeta

Foto mostra carro envolvido no acidente, que ficou com a frente destruída Crédito: Leitor A Gazeta

A Polícia Militar foi acionada para atender à ocorrência. Ao chegar no local, encontrou o carro às margens da via e o motociclista caído na rodovia, com lesões e fraturas pelo corpo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou a morte no local.

O motorista do carro relatou que seguia em direção a Barra de São Francisco, quando o motociclista invadiu a contramão e colidiu frontalmente com o veículo. O teste de bafômetro do motorista deu negativo. Ele e a passageira apresentaram lesões, mas recusaram atendimento médico. O motorista foi levado à Delegacia para depoimento, procedimento padrão em casos de acidentes com morte.

A Polícia Científica (PCIES) informou que a perícia foi acionada na noite desse sábado (30), às 21h59, para uma ocorrência de colisão com vítima fatal, na zona rural de Barra de São Francisco. "O corpo da vítima, um homem de 25 anos, foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica (PCIES), em Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares".