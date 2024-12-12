Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Quase 20 kg

Vídeo mostra homem levando fogão furtado nas costas no Centro de Vitória

Suspeito, identificado como Juliano Vitor da Silva, de 35 anos, subiu uma escada correndo e carregando o objeto na última terça-feira (10) após furtar o produto de uma loja

Publicado em 12 de Dezembro de 2024 às 08:34

Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

12 dez 2024 às 08:34
Imagens registradas por câmera de videomonitoramento mostram o momento em que o homem que furtou um fogão de uma loja na última terça-feira (10), no Centro de Vitória, foge carregando o eletrodoméstico nas costas. Em certo momento, o suspeito, identificado como Juliano Vitor da Silva, de 35 anos, chega a subir uma escadaria correndo e levando o objeto, que pesa quase 20 quilos, de acordo com sites que vendem o produto. 
Conforme a ocorrência da Polícia Militar, Juliano foi visto por um funcionário da loja carregando o fogão nas costas. O trabalhador, que aparece no vídeo perseguindo o suspeito, tentou alcançá-lo, sem sucesso. O indivíduo, então, abandonou o eletrodoméstico durante a fuga e seguiu em direção ao Palácio Anchieta. A confusão foi flagrada pelo sistema de videomonitoramento da sede do governo do Espírito Santo.
Seguranças do Palácio Anchieta, vendo a confusão, acionaram uma equipe da PM que estava por perto. Um policial conseguiu interceptar o suspeito. Juliano, porém, desobedeceu à ordem de parada e entrou em luta corporal com o militar, tentando, inclusive, pegar a arma do agente. Por fim, o homem foi contido. A corporação disse havia um segundo suspeito com ele, mas essa não há informações sobre essa outra pessoa. Nas imagens de videomonitoramento, apenas o suspeito aparece carregando o eletrodoméstico.
Fogão roubado foi abandonado durante a fuga do suspeito
Fogão roubado foi abandonado durante a fuga do suspeito Crédito: Leitor A Gazeta
A Polícia Civil informou que Juliano foi conduzido à Delegacia Regional de Vitória, onde foi autuado em flagrante por furto, resistência à ação policial e lesão corporal qualificada contra agente de segurança, e, posteriormente, encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).
Em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), a reportagem apurou que o juiz Daniel Peçanha Moreira decidiu mantê-lo preso, convertendo a prisão em flagrante em prisão preventiva durante e audiência de custódia realizada na quarta-feira (11). 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Centro de Vitória Furto
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Carreta cai em ribanceira em Cariacica
Carreta cai em ribanceira e complica trânsito no Contorno em Cariacica
Imagem de destaque
Mulher morre ao bater motoneta em poste na Serra
Imagem de destaque
O exercício físico simples que pode ajudar a melhorar a memória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados