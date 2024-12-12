Vídeo mostra homem levando fogão furtado nas costas no Centro de Vitória

Imagens registradas por câmera de videomonitoramento mostram o momento em que o homem que furtou um fogão de uma loja na última terça-feira (10), no Centro de Vitória, foge carregando o eletrodoméstico nas costas. Em certo momento, o suspeito, identificado como Juliano Vitor da Silva, de 35 anos, chega a subir uma escadaria correndo e levando o objeto, que pesa quase 20 quilos, de acordo com sites que vendem o produto.
Conforme a ocorrência da Polícia Militar, Juliano foi visto por um funcionário da loja carregando o fogão nas costas. O trabalhador, que aparece no vídeo perseguindo o suspeito, tentou alcançá-lo, sem sucesso. O indivíduo, então, abandonou o eletrodoméstico durante a fuga e seguiu em direção ao Palácio Anchieta. A confusão foi flagrada pelo sistema de videomonitoramento da sede do governo do Espírito Santo.
Seguranças do Palácio Anchieta, vendo a confusão, acionaram uma equipe da PM que estava por perto. Um policial conseguiu interceptar o suspeito. Juliano, porém, desobedeceu à ordem de parada e entrou em luta corporal com o militar, tentando, inclusive, pegar a arma do agente. Por fim, o homem foi contido. A corporação disse havia um segundo suspeito com ele, mas essa não há informações sobre essa outra pessoa. Nas imagens de videomonitoramento, apenas o suspeito aparece carregando o eletrodoméstico.
A Polícia Civil informou que Juliano foi conduzido à Delegacia Regional de Vitória, onde foi autuado em flagrante por furto, resistência à ação policial e lesão corporal qualificada contra agente de segurança, e, posteriormente, encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).
Em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), a reportagem apurou que o juiz Daniel Peçanha Moreira decidiu mantê-lo preso, convertendo a prisão em flagrante em prisão preventiva durante e audiência de custódia realizada na quarta-feira (11).