Vídeo mostra homem levando fogão furtado nas costas no Centro de Vitória

Seguranças do Palácio Anchieta, vendo a confusão, acionaram uma equipe da PM que estava por perto. Um policial conseguiu interceptar o suspeito. Juliano, porém, desobedeceu à ordem de parada e entrou em luta corporal com o militar, tentando, inclusive, pegar a arma do agente. Por fim, o homem foi contido. A corporação disse havia um segundo suspeito com ele, mas essa não há informações sobre essa outra pessoa. Nas imagens de videomonitoramento, apenas o suspeito aparece carregando o eletrodoméstico.