Acidente entre carro e ônibus fere passageira e motorista em Linhares

Duas pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo um carro e um ônibus na madrugada deste sábado (14), no km 141 da BR-101, no bairro Canivete, em Linhares , no Norte do Espírito Santo. Ficaram feridos a passageira do coletivo e o motorista do automóvel.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), por volta das 2h55 o carro bateu na traseira do ônibus, causando lesões em uma passageira do coletivo, que sofreu um ferimento no pescoço. Ela e o condutor do carro também foram socorridos e encaminhados a um hospital da região, sem ferimentos graves.

A Eco101, concessionária que administra a rodovia, informou que acionou seus recursos para atendimento, incluindo veículo de inspeção, guincho e ambulância. A PRF também esteve presente no local. O trânsito foi desviado no sentido Sul, mas foi totalmente liberado às 4h05.