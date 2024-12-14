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Colisão na BR 101

Acidente entre carro e ônibus fere passageira e motorista em Linhares

Condutor do carro e uma passageira do coletivo ficaram feridos após o automóvel colidir na traseira do ônibus, na madrugada deste sábado (14)

Publicado em 14 de Dezembro de 2024 às 11:33

Geizy Gomes

Geizy Gomes

Publicado em 

14 dez 2024 às 11:33
Duas pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo um carro e um ônibus na madrugada deste sábado (14), no km 141 da BR-101, no bairro Canivete, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Ficaram feridos a passageira do coletivo e o motorista do automóvel.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), por volta das 2h55 o carro bateu na traseira do ônibus, causando lesões em uma passageira do coletivo, que sofreu um ferimento no pescoço. Ela e o condutor do carro também foram socorridos e encaminhados a um hospital da região, sem ferimentos graves.
A Eco101, concessionária que administra a rodovia, informou que acionou seus recursos para atendimento, incluindo veículo de inspeção, guincho e ambulância. A PRF também esteve presente no local. O trânsito foi desviado no sentido Sul, mas foi totalmente liberado às 4h05.
Ainda segundo a PRF, o motorista do carro se recusou a realizar o teste do bafômetro e foi multado. O ônibus é da Viação Joana D'Arc, e a empresa disse que o veículo havia sido fretado. 

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