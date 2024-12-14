Motorista de prefeitura é preso por dirigir embriagado após acidente no ES

Carro da Prefeitura de Divino de São Lourenço envolvido em acidente foi levado para pátio do Detran Crédito: Divulgação/Polícia Militar

Um funcionário público da Prefeitura de Divino de São Lourenço , na região do Caparaó no Espírito Santo, foi preso na noite de sexta-feira (13) por dirigir embriagado. O motorista escolar, de 44 anos, se envolveu em um acidente em Alegre , no Sul do Estado, onde teria invadido a contramão e batido em dois veículos que estavam estacionados. Mesmo assim, não parou no local e seguiu dirigindo até ser detido pela polícia.

Testemunhas contaram para a Polícia Militar que, após o acidente em Alegre, seguiram em perseguição ao veículo, que ainda teria atingido uma cerca na ES 482. Já em Guaçuí, também no Sul capixaba, foi realizado um cerco policial para deter o condutor do carro. De acordo com a PM, ao realizar a abordagem, foi constatado que o motorista estava alterado, sem saber dizer onde se encontrava e sem conseguir acatar as ordens policiais.

Devido ao esse estado, ainda conforme a PM, o motorista não conseguiu soprar o etilômetro, mesmo após várias tentativas. Assim, foi realizado o exame de constatação de sinais de embriaguez. O veículo foi removido ao pátio do Detran-ES e o condutor foi encaminhado à 6ª Delegacia Regional de Alegre.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o motorista foi autuado em flagrante por conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada por álcool ou outra substância psicoativa que cause dependência, afastar-se do local do sinistro, para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída e desobediência. O condutor foi encaminhado ao sistema prisional.

Procurada por A Gazeta, a Prefeitura de Divino de São Lourenço enviou uma nota sobre o caso nesta segunda-feira (16):

