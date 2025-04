Estradas

BR 101 registra trechos com congestionamento na volta do feriado

Aplicativos de trânsito mostram lentidão intensa em trechos da Serra, Viana, Anchieta e Rio Novo do Sul, em ambos os sentidos da via

Bruno Nézio Repórter / [email protected]

Motoristas que trafegam pela BR 101 enfrentam um congestionamento de grandes proporções nesta segunda-feira (21), feriado de Tiradentes. Aplicativos de monitoramento de trânsito, como o Google Maps, mostram que motoristas enfrentam um engarrafamento de grandes proporções na rodovia. Os trechos mais afetados são na Serra, Viana, Anchieta e Rio Novo do Sul, em ambos os sentidos da via.

Volta do feriado gera congestionamento intenso na BR 101. (Reprodução | Google Maps)

Segundo informações divulgadas pela Ecovias 101, responsável por administrar a via no Estado, o principal motivo para o engarrafamento é o aumento significativo no fluxo de veículos devido ao retorno do feriado prolongado, que neste ano uniu as comemorações da Páscoa e do Dia de Tiradentes.

Em nota, a concessionária disse que o fluxo mais intenso na BR 101 está na Serra, Viana, Anchieta e Rio Novo do Sul. A empresa reforçou, ainda, que os motoristas devem redobrar a atenção nestes casos, respeitando a sinalização e os limites de velocidade.

