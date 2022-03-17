BR 101 é interditada para retirada de carreta que saiu da pista na Serra

⚠️Serra: interdição total no km 249,8 (próximo ao posto da PRF de Serra) para remoção de uma carreta que está sobre a Faixa de Domínio. Atenção à sinalização!

A polícia destacou que não nenhum outro veículo estava envolvido no acidente e ninguém ficou ferido. Em nota enviada à reportagem, a Eco101 informou que ambulância, guincho e viatura de inspeção da concessionária foram enviadas ao local no momento do acidente, mas reafirmou que não houve vítimas.