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Km 295

BR 101 é interditada para retirada de carreta que saiu da pista na Serra

O acidente aconteceu por volta das 4h desta quinta (17), quando a carreta, que transporta granito, saiu da pista após o motorista perder o controle
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

17 mar 2022 às 11:06

Publicado em 17 de Março de 2022 às 11:06

A BR 101 está sendo duplicada no sentido Sul
Acidente aconteceu na altura do quilômetro 295 da BR 101, na madrugada desta quinta (17) Crédito: Eco101/Divulgação
BR 101 foi totalmente interditada por volta das 10h30 desta quinta-feira (17) para a retirada de uma carreta que se envolveu em um acidente nesta madrugada, próximo das 4h, na altura do quilômetro 295, na Serra. A interdição aconteceu nos dois sentidos da rodovia e, às 11h20, a pista foi parcialmente liberada, com trânsito funcionando com desvio.
A informação foi divulgada nas redes sociais da Eco101, concessionária que administra a rodovia. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a carreta, que transporta granito, saiu da pista depois de o motorista ter perdido o controle.
A polícia destacou que não nenhum outro veículo estava envolvido no acidente e ninguém ficou ferido. Em nota enviada à reportagem, a Eco101 informou que ambulância, guincho e viatura de inspeção da concessionária foram enviadas ao local no momento do acidente, mas reafirmou que não houve vítimas.
Ainda conforme a Eco101, a pista foi totalmente interditada às 10h34 e liberada parcialmente às 11h20, com o trânsito no trecho sendo desviado no sentido Sul para uma faixa do lado oposto.

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