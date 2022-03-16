Vídeo: motociclista sofre acidente após esbarrar em carro na Serra

Um motociclista ficou ferido em um acidente na Avenida Norte-Sul, na altura do bairro Jardim Limoeiro, na Serra, na tarde desta quarta-feira (16). Imagens de videomonitoramento mostram o momento em que a moto que ele pilotava encosta na lateral de um carro, que seguia no mesmo sentido da via. Com o impacto, o condutor se desequilibrou e caiu com o veículo.
O acidente aconteceu por volta das 15h, quando o trecho da movimentada Avenida Norte-Sul tinha fluxo constante de veículos. A primeira parte do vídeo mostra a moto entrando na pista da esquerda, onde o carro estava. No segundo trecho, é possível notar que o motociclista tenta se equilibrar, mas perde o controle e cai no chão. Ele rola algumas vezes e continua deitado segundos após o acidente.
Procuradas pela reportagem de A Gazeta, a Guarda Municipal da Serra informou que não foi acionada para o acidente, e a Polícia Civil informou que não há ocorrência com essas características na Delegacia Regional da Serra.
De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. Não há informações sobre o estado de saúde do motociclista.