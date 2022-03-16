Motorista morre ao bater contra poste em acidente em Marataízes

Um motorista de 43 anos morreu após perder o controle da direção do carro, atingir placas de sinalizações e bater em um poste de iluminação na manhã desta quarta-feira (16), na altura da Praia dos Cações, em Marataízes, no Sul do Estado. O nome da vítima não foi informado.
Segundo a Polícia Militar, o veículo seguia no sentido Presidente Kennedy - Marataízes quando o acidente ocorreu, por volta das 10h50 desta quarta-feira. A PM explicou ainda que o motorista perdeu o controle da direção ao passar por uma canaleta para água de chuva. “A vítima teve o óbito confirmado no local do fato e a perícia foi acionada”, disse a corporação, em nota.
A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Regional de Marataízes. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (DML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.