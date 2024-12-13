Batida entre caminhão e carreta deixa um ferido na BR 101 em São Mateus

Um acidente entre uma carreta e um caminhão deixou uma pessoa ferida na altura do km 68 da BR 101, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, por volta das 21h30 desta quinta-feira (12). Segundo a Eco 101, a vítima, que não foi identificada, precisou ser levada para um hospital na região.
Em imagens, é possível ver que a carreta branca ficou em 'L' e que a cabine quase se soltou da carroceria. O caminhão vermelho ficou com a frente avariada. Também pode-se observar a atuação do Corpo de Bombeiros no local.
Em nota, os Bombeiros confirmaram se tratar de uma colisão frontal envolvendo um caminhão baú e uma carreta. "O condutor do caminhão baú estava preso pelas pernas às ferragens, consciente e orientado, e o carona estava fora do veículo e recusou atendimento, afirmando não estar ferido. O condutor da carreta não estava no local. A vítima foi desencarcerada e deixada aos cuidados da equipe da ambulância da Eco 101", finalizou.
A Eco101 informou que para atender a ocorrência foram acionados os recursos da concessionária (veículo de inspeção, guincho e ambulância), além da Polícia Rodoviária Federal e do Corpo de Bombeiros.
O trânsito fluiu por desvio no local, até que a pista fosse totalmente liberada, às 0h50 desta sexta-feira (13).