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Trânsito

Batida entre caminhão e carreta deixa um ferido na BR 101 em São Mateus

Vítima foi socorrida para um hospital da região; trânsito na rodovia chegou a fluir em desvio na noite de quinta-feira (12), mas via foi totalmente liberada ainda no início da madrugada

Publicado em 13 de Dezembro de 2024 às 09:19

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

13 dez 2024 às 09:19
Veículos envolvidos no acidente na BR 101, em São Mateus
Veículos envolvidos no acidente na BR 101, em São Mateus Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Um acidente entre uma carreta e um caminhão deixou uma pessoa ferida na altura do km 68 da BR 101, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, por volta das 21h30 desta quinta-feira (12). Segundo a Eco 101, a vítima, que não foi identificada, precisou ser levada para um hospital na região.
 Em imagens, é possível ver que a carreta branca ficou em 'L' e que a cabine quase se soltou da carroceria. O caminhão vermelho ficou com a frente avariada. Também pode-se observar a atuação do Corpo de Bombeiros no local. 
Em nota, os Bombeiros confirmaram se tratar de uma colisão frontal envolvendo um caminhão baú e uma carreta. "O condutor do caminhão baú estava preso pelas pernas às ferragens, consciente e orientado, e o carona estava fora do veículo e recusou atendimento, afirmando não estar ferido. O condutor da carreta não estava no local. A vítima foi desencarcerada e deixada aos cuidados da equipe da ambulância da Eco 101", finalizou.
A Eco101 informou que para atender a ocorrência foram acionados os recursos da concessionária (veículo de inspeção, guincho e ambulância), além da Polícia Rodoviária Federal e do Corpo de Bombeiros.
Momento em que Bombeiros atendiam a ocorrência
Momento em que Bombeiros atendiam a ocorrência Crédito: Reprodução/Redes Sociais
O trânsito fluiu por desvio no local, até que a pista fosse totalmente liberada, às 0h50 desta sexta-feira (13).

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