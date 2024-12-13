Batida entre caminhão e carreta deixa um ferido na BR 101 em São Mateus

Em imagens, é possível ver que a carreta branca ficou em 'L' e que a cabine quase se soltou da carroceria. O caminhão vermelho ficou com a frente avariada. Também pode-se observar a atuação do Corpo de Bombeiros no local.

Em nota, os Bombeiros confirmaram se tratar de uma colisão frontal envolvendo um caminhão baú e uma carreta. "O condutor do caminhão baú estava preso pelas pernas às ferragens, consciente e orientado, e o carona estava fora do veículo e recusou atendimento, afirmando não estar ferido. O condutor da carreta não estava no local. A vítima foi desencarcerada e deixada aos cuidados da equipe da ambulância da Eco 101", finalizou.