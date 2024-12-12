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Acidente entre caminhões deixa motorista ferido em São Roque do Canaã

O condutor do outro veículo envolvido relatou que perdeu o controle, invadiu a contramão e acabou colidindo no outro

Publicado em 12 de Dezembro de 2024 às 13:09

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

12 dez 2024 às 13:09
Um acidente entre dois caminhões deixou um motorista ferido, preso às ferragens, na ES 080, na localidade de Córrego da Saúde, em São Roque do Canaã, Noroeste do Espírito Santo, na tarde de quarta-feira (11). Foi necessário o trabalho do Corpo de Bombeiros para retirar a vítima, que depois foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192).
Acidente em São Roque do Canaã
Um dos veículos transportava lajotas, que ficaram espalhadas na pista Crédito: Leitor A Gazeta
Segundo a PM, um condutor — não foi informado de qual veículo — relatou que seguia no sentido de Colatina x São Roque, quando, em uma curva, perdeu o controle, invadiu a contramão e bateu no caminhão que seguia no sentido contrário. Mais informações sobre a ocorrência não foram divulgadas.

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