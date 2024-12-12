Acidente entre caminhões deixa motorista ferido em São Roque do Canaã

Um acidente entre dois caminhões deixou um motorista ferido, preso às ferragens, na ES 080, na localidade de Córrego da Saúde, em São Roque do Canaã, Noroeste do Espírito Santo, na tarde de quarta-feira (11). Foi necessário o trabalho do Corpo de Bombeiros para retirar a vítima, que depois foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192).
Segundo a PM, um condutor — não foi informado de qual veículo — relatou que seguia no sentido de Colatina x São Roque, quando, em uma curva, perdeu o controle, invadiu a contramão e bateu no caminhão que seguia no sentido contrário. Mais informações sobre a ocorrência não foram divulgadas.