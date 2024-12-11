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Vítima em estado grave

Ambulância que levava motorista de ônibus ferido se envolve em acidente no ES

Veículo transportava a vítima mais grave de acidente que parou a BR 101 em Rio Novo do Sul por mais de duas horas; segunda colisão ocorreu cerca de 2 quilômetros depois do local do primeiro

Publicado em 11 de Dezembro de 2024 às 20:05

Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

11 dez 2024 às 20:05
Acidente com ônibus e carreta interdita a BR 101 em Rio Novo do Sul
Quatro passageiros e o motorista do ônibus da Viação Sudeste se feriram na grave colisão com uma carreta Crédito: Leitor/A Gazeta
A ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), que prestava socorro ao motorista de um ônibus envolvido em um grave acidente com uma carreta na tarde desta quarta-feira (11), no km 390 da BR 101, em Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo, acabou se envolvendo em outro acidente na mesma rodovia e município enquanto transportava a vítima mais grave da colisão frontal.
Por conta disso, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma ambulância da Eco101, concessionária responsável pela rodovia, foi acionada para concluir o atendimento e levar o motorista à Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.
A empresa que administra a via, informou, em nota, que a ambulância sofreu um acidente no trajeto, na altura do quilômetro 392,4. A equipe solicitou apoio da concessionária após a colisão, para assumir a vítima e levá-lo até o hospital. Não houve mais feridos e nem interdição na via.
BR 101 é totalmente interditada por causa de acidente em Rio Novo do Sul
A carreta e o ônibus bateram de frente no trecho de Capim Angola, em Rio Novo do Sul Crédito: Leitor / PRF / Montagem A Gazeta
A colisão entre a carreta e um ônibus da Viação Sudeste ocorreu por volta de 15h. O coletivo ficou atravessado na rodovia, e a carreta foi parar no acostamento. A BR 101 ficou totalmente interditada de 15h às 17h30, gerando retenção quilométrica no trânsito. 

Amputação

O motorista do coletivo, identificado como Ismael Barbosa da Silva, de 44 anos, foi socorrido em estado grave. Conforme a apuração da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta Sul, com a família, o condutor precisou passar por procedimentos para amputar a perna e permanece internado no Centro de Terapia Intensiva (CTI) da Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.
Além dele, quatro passageiros sofreram lesões leves. Todos foram levados em ambulâncias para a mesma unidade médica. No momento da colisão, chovia na região.
A Viação Sudeste informou que o ônibus envolvido no acidente fazia a linha Piúma x Cachoeiro. Detalhou que "o motorista, assim como todos os passageiros, foram prontamente socorridos e encaminhados à Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim para receber atendimento médico", e que a prioridade da empresa está em garantir "todo o suporte necessário aos envolvidos, bem como aos familiares".

Nota da Viação Sudeste

A Viação Sudeste lamenta profundamente informar que, na tarde de hoje, um de nossos veículos, operando na rodovia BR 101, região de Capim Angola, esteve envolvido em um acidente que resultou em feridos. O motorista, assim como todos os passageiros, foram prontamente socorridos e encaminhados à Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim para receber atendimento médico. Neste momento de consternação, nossa prioridade é garantir todo o suporte necessário aos envolvidos, bem como aos familiares.

Nossa equipe operacional está no local prestando apoio imediato, e estamos mobilizando nossos recursos, incluindo assistência psicológica, para acolher as vítimas e seus entes queridos. A empresa já iniciou uma investigação minuciosa para apurar as circunstâncias do ocorrido.

Estamos colaborando integralmente com as autoridades competentes para assegurar que todos os fatos sejam devidamente esclarecidos e que medidas preventivas sejam implementadas para evitar novos incidentes. Reforçamos nosso compromisso com a segurança de nossos passageiros e colaboradores e seguimos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais. 

A Viação Sudeste permanece solidária aos passageiros e suas famílias neste momento delicado e reafirma seu empenho em prestar todo o apoio necessário.

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