Ambulância que levava motorista de ônibus ferido se envolve em acidente no ES

A Viação Sudeste lamenta profundamente informar que, na tarde de hoje, um de nossos veículos, operando na rodovia BR 101, região de Capim Angola, esteve envolvido em um acidente que resultou em feridos. O motorista, assim como todos os passageiros, foram prontamente socorridos e encaminhados à Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim para receber atendimento médico. Neste momento de consternação, nossa prioridade é garantir todo o suporte necessário aos envolvidos, bem como aos familiares.

Nossa equipe operacional está no local prestando apoio imediato, e estamos mobilizando nossos recursos, incluindo assistência psicológica, para acolher as vítimas e seus entes queridos. A empresa já iniciou uma investigação minuciosa para apurar as circunstâncias do ocorrido.

Estamos colaborando integralmente com as autoridades competentes para assegurar que todos os fatos sejam devidamente esclarecidos e que medidas preventivas sejam implementadas para evitar novos incidentes. Reforçamos nosso compromisso com a segurança de nossos passageiros e colaboradores e seguimos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais.

A Viação Sudeste permanece solidária aos passageiros e suas famílias neste momento delicado e reafirma seu empenho em prestar todo o apoio necessário.