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Na Região Serrana

Operação investiga vazamento de dados dentro de delegacia no ES

Ação denominada "Caixa de Pandora" busca colher evidências sobre crimes de corrupção e violação de sigilo funcional cometidos por agentes públicos

Publicado em 11 de Dezembro de 2024 às 18:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 dez 2024 às 18:33
pLANTÃO DA
Delegacia de Venda Nova do Imigrante foi alvo de operação do GAECO, do Ministério Público do ES Crédito: Divulgação/PCES
O Ministério Público do Espírito Santo deflagrou, nesta quarta-feira (11), a operação Caixa de Pandora, que, entre outros pontos, investiga o vazamento de informações de dentro da delegacia de Venda Nova do Imigrante.
A ação, realizada por meio da Promotoria de Justiça do município, com apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) e da Corregedoria da Polícia Civil, teve como objetivo colher evidências sobre crimes de corrupção e violação de sigilo funcional cometidos por agentes públicos.
Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em duas cidades diferentes, a fim de colher provas e impedir novos crimes. Foram recolhidos um computador funcional, diversos celulares, documentos e um revólver calibre 38 em situação irregular.
“A operação é parte de uma investigação, cujo objetivo é combater a corrupção policial e prestigiar a excelência do serviço público, além de atingir o último estágio de uma organização criminosa que cometeu crimes de homicídio, extorsão, venda ilegal de armas, roubos e furtos, em algumas cidades da região”, apontou o MPES.
A Polícia Civil (PCES) informou, em nota, "que a Corregedoria da instituição acompanhou a operação deflagrada nesta quarta-feira (11) e não há detalhes que possam ser repassados, no momento, pois o caso segue sob sigilo".

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