Operação investiga vazamento de dados dentro de delegacia no ES

Delegacia de Venda Nova do Imigrante foi alvo de operação do GAECO, do Ministério Público do ES Crédito: Divulgação/PCES

O Ministério Público do Espírito Santo deflagrou, nesta quarta-feira (11), a operação Caixa de Pandora, que, entre outros pontos, investiga o vazamento de informações de dentro da delegacia de Venda Nova do Imigrante.

A ação, realizada por meio da Promotoria de Justiça do município, com apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) e da Corregedoria da Polícia Civil, teve como objetivo colher evidências sobre crimes de corrupção e violação de sigilo funcional cometidos por agentes públicos.

Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em duas cidades diferentes, a fim de colher provas e impedir novos crimes. Foram recolhidos um computador funcional, diversos celulares, documentos e um revólver calibre 38 em situação irregular.

“A operação é parte de uma investigação, cujo objetivo é combater a corrupção policial e prestigiar a excelência do serviço público, além de atingir o último estágio de uma organização criminosa que cometeu crimes de homicídio, extorsão, venda ilegal de armas, roubos e furtos, em algumas cidades da região”, apontou o MPES.