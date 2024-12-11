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Colisão frontal

Acidente com ônibus e carreta interdita a BR 101 em Rio Novo do Sul

Colisão ocorreu na tarde desta quarta-feira (11) e bloqueou completamente o fluxo na rodovia federal; motorista do coletivo foi socorrido em estado grave e 4 passageiros sofreram ferimentos leves

Publicado em 11 de Dezembro de 2024 às 16:24

Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

11 dez 2024 às 16:24
Cinco pessoas ficaram feridas em um grave acidente entre um ônibus de passageiro e uma carreta na tarde desta quarta-feira (11), no km 391 da BR 101, em Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a rodovia chegou a ficar interditada nos dois sentidos de 15h até 17h30, quando o trânsito foi liberado.
O motorista do coletivo foi socorrido em estado grave e quatro passageiros sofreram lesões leves. Todos foram levados em ambulâncias para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. No momento da colisão, chovia na região.
Durante o resgate do motorista do ônibus, a ambulância do Samu que realizava o atendimento se envolveu em outro acidente na BR 101, em Rio Novo do Sul. Por conta disso, uma ambulância da Eco101 foi acionada para dar continuidade ao transporte e concluir o socorro à vítima até a Santa Casa de Cachoeiro.
Acidente com ônibus e carreta interdita a BR 101 em Rio Novo do Sul
Ambulâncias foram deslocadas ao local do acidente na BR 101 em Rio Novo do Sul Crédito: Leitor/A Gazeta
O ônibus da Viação Sudeste ficou atravessado na rodovia e com a frente bastante destruída. Em nota (leia no final do texto na íntegra), a empresa informou que "o motorista, assim como todos os passageiros, foram prontamente socorridos e encaminhados à Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim para receber atendimento médico" e que a empresa acompanha e presta apoio às vítimas e às famílias.

Nota da Viação Sudeste

A Viação Sudeste lamenta profundamente informar que, na tarde de hoje, um de nossos veículos, operando na rodovia BR 101, região de Capim Angola, esteve envolvido em um acidente que resultou em feridos. O motorista, assim como todos os passageiros, foram prontamente socorridos e encaminhados à Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim para receber atendimento médico. Neste momento de consternação, nossa prioridade é garantir todo o suporte necessário aos envolvidos, bem como aos familiares.

Nossa equipe operacional está no local prestando apoio imediato, e estamos mobilizando nossos recursos, incluindo assistência psicológica, para acolher as vítimas e seus entes queridos. A empresa já iniciou uma investigação minuciosa para apurar as circunstâncias do ocorrido.

Estamos colaborando integralmente com as autoridades competentes para assegurar que todos os fatos sejam devidamente esclarecidos e que medidas preventivas sejam implementadas para evitar novos incidentes. Reforçamos nosso compromisso com a segurança de nossos passageiros e colaboradores e seguimos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais.

A Viação Sudeste permanece solidária aos passageiros e suas famílias neste momento delicado e reafirma seu empenho em prestar todo o apoio necessário.

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