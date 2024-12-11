Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mistério

Polícia investiga caso de outro corpo enterrado no mesmo local em São Mateus

No último dia primeiro, um corpo havia sido encontrado no terreno. Nessa terça (10), mais um foi localizado em uma cova rasa

Publicado em 11 de Dezembro de 2024 às 15:54

Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

11 dez 2024 às 15:54
Polícia investiga surgimento de mais um corpo enterrado no mesmo local no ES
Polícias Civil e Militar no local onde corpo foi encontrado em São Mateus Crédito: Leitor A Gazeta
Um corpo de um homem foi encontrado enterrado em uma cova rasa na manhã dessa terça-feira (10), em uma área de mata no bairro Morada do Lago, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. O local é o mesmo onde, em 1º de dezembro deste ano, outro corpo foi descoberto nas mesmas condições, conforme noticiado por A Gazeta. A polícia investiga autoria e a motivação dos crimes. 
Segundo a Polícia Militar, a corporação recebeu uma denúncia informando sobre a presença de um corpo em uma área de mata. No local indicado, os agentes encontraram uma vítima do sexo masculino enterrada em uma cova rasa, com os pés visíveis.
O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado para ocorrência de encontro de cadáver, na terça-feira (10), e que os bombeiros "utilizaram equipamentos para realizar a escavação e, em seguida, a remoção do corpo, que foi deixado aos cuidados da Polícia Científica".
Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado como "encontro de cadáver" e o procedimento foi encaminhado para a Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus, "que aguarda o resultado dos exames".
A Polícia Científica comunicou que o corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Vitória," para identificação e realização do exame cadavérico, visando determinar a causa da morte".
A legislação estabelece o prazo para a emissão do laudo pericial é de 10 dias, podendo este prazo ser prorrogado a requerimento dos peritos. Acrescentou que "em situações que requerem exames laboratoriais, o processo pode levar mais tempo, especialmente quando são necessários exames de DNA (até 30 dias), exames toxicológicos amplos e exames histopatológicos, um procedimento laboratorial que envolve a análise microscópica de tecidos biológicos (entre 60 a 90 dias)". 

+Reportagens

Morte em Cariacica: casal usava rede social para exibir 'grau' de moto

Motorista que causou acidente e matou mulher em São Gabriel é condenado a 19 anos de prisão

Quem é o deputado que vai chegar à Assembleia do ES após reviravolta eleitoral

Prefeito eleito de Laranja da Terra é alvo de ação eleitoral por compra de votos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil São Mateus ES Norte Polícia Militar Região Norte do ES Região Noroeste do ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Suspeito tinha mandado de prisão em aberto por homicídio e reagiu à abordagem, segundo a PM
Jovem morre após confronto com a PM durante ação para cumprir mandado de prisão em Jaguaré
Imagem de destaque
Após alerta de tsunami, Japão adverte para novos terremotos de grande magnitude nos próximos dias
Turistas ficaram em topo do morro
Operação policial no Rio deixa turistas 'ilhados' no Morro Dois Irmãos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados