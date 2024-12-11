Polícia investiga caso de outro corpo enterrado no mesmo local em São Mateus

Um corpo de um homem foi encontrado enterrado em uma cova rasa na manhã dessa terça-feira (10), em uma área de mata no bairro Morada do Lago, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. O local é o mesmo onde, em 1º de dezembro deste ano, outro corpo foi descoberto nas mesmas condições, conforme noticiado por A Gazeta. A polícia investiga autoria e a motivação dos crimes.
Segundo a Polícia Militar, a corporação recebeu uma denúncia informando sobre a presença de um corpo em uma área de mata. No local indicado, os agentes encontraram uma vítima do sexo masculino enterrada em uma cova rasa, com os pés visíveis.
O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado para ocorrência de encontro de cadáver, na terça-feira (10), e que os bombeiros "utilizaram equipamentos para realizar a escavação e, em seguida, a remoção do corpo, que foi deixado aos cuidados da Polícia Científica".
Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado como "encontro de cadáver" e o procedimento foi encaminhado para a Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus, "que aguarda o resultado dos exames".
A Polícia Científica comunicou que o corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Vitória," para identificação e realização do exame cadavérico, visando determinar a causa da morte".
A legislação estabelece o prazo para a emissão do laudo pericial é de 10 dias, podendo este prazo ser prorrogado a requerimento dos peritos. Acrescentou que "em situações que requerem exames laboratoriais, o processo pode levar mais tempo, especialmente quando são necessários exames de DNA (até 30 dias), exames toxicológicos amplos e exames histopatológicos, um procedimento laboratorial que envolve a análise microscópica de tecidos biológicos (entre 60 a 90 dias)".