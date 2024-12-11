Polícia investiga caso de outro corpo enterrado no mesmo local em São Mateus

Polícias Civil e Militar no local onde corpo foi encontrado em São Mateus Crédito: Leitor A Gazeta

Segundo a Polícia Militar, a corporação recebeu uma denúncia informando sobre a presença de um corpo em uma área de mata. No local indicado, os agentes encontraram uma vítima do sexo masculino enterrada em uma cova rasa, com os pés visíveis.

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado para ocorrência de encontro de cadáver, na terça-feira (10), e que os bombeiros "utilizaram equipamentos para realizar a escavação e, em seguida, a remoção do corpo, que foi deixado aos cuidados da Polícia Científica".

Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado como "encontro de cadáver" e o procedimento foi encaminhado para a Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus, "que aguarda o resultado dos exames".

A Polícia Científica comunicou que o corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Vitória," para identificação e realização do exame cadavérico, visando determinar a causa da morte".