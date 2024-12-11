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Meteorologia

Inmet renova alertas para chuvas em todo o Espírito Santo

Os avisos meteorológicos, válidos até as 10 horas de quinta-feira (12), possuem classificação diferenciada: amarelo, de perigo potencial (menor intensidade), e laranja, de perigo; saiba mais

Publicado em 11 de Dezembro de 2024 às 15:35

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

11 dez 2024 às 15:35
O Inmet renovou os alertas de chuva para todo o Espírito Santo
Todo o ES está compreendido nos alertas emitidos pelo Inmet Crédito: Inmet/Reprodução
Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) renovou os alertas de chuvas intensas para todo o Espírito Santo na tarde desta quarta-feira (11). Ambos valem até as 10 horas de quinta-feira (12), e possuem classificação diferenciada: amarelo, de perigo potencial (menor intensidade), e laranja, de perigo.

Alerta laranja

De acordo com o órgão, 41 municípios estão em alerta laranja, e podem receber chuvas de 30 a 60 mm/h ou entre 50 e 100 mm/dia, além de ventos intensos, de 60 a 100 km/h. Também há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
  1. Afonso Cláudio
  2. Água Doce do Norte
  3. Águia Branca
  4. Alto Rio Novo
  5. Aracruz
  6. Baixo Guandu
  7. Barra de São Francisco
  8. Boa Esperança
  9. Brejetuba
  10. Colatina
  11. Conceição da Barra
  12. Ecoporanga
  13. Fundão
  14. Governador Lindenberg
  15. Ibiraçu
  16. Itaguaçu
  17. Itarana
  18. Jaguaré
  19. João Neiva
  20. Laranja da Terra
  21. Linhares
  22. Mantenópolis
  23. Marilândia
  24. Montanha
  25. Mucurici
  26. Nova Venécia
  27. Pancas
  28. Pedro Canário
  29. Pinheiros
  30. Ponto Belo
  31. Rio Bananal
  32. Santa Leopoldina
  33. Santa Maria de Jetibá
  34. Santa Teresa
  35. São Domingos do Norte
  36. São Gabriel da Palha
  37. São Mateus
  38. São Roque do Canaã
  39. Sooretama
  40. Vila Pavão
  41. Vila Valério

Alerta amarelo

Nas demais áreas do Estado, que estão sob alerta amarelo, pode chover entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e há previsão de ventos intensos, que podem variar entre 40 e 60 km/h. Apesar disso, é baixo o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas..
O Inmet orienta para que moradores tomem alguns cuidados:
  • Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda);
  • Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia;
  • Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Veja Também

Defesa Civil alerta para chuvas em todo o ES até sexta-feira (13)

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