Inmet renova alertas para chuvas em todo o Espírito Santo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) renovou os alertas de chuvas intensas para todo o Espírito Santo na tarde desta quarta-feira (11). Ambos valem até as 10 horas de quinta-feira (12), e possuem classificação diferenciada: amarelo, de perigo potencial (menor intensidade), e laranja, de perigo.
Alerta laranja
De acordo com o órgão, 41 municípios estão em alerta laranja, e podem receber chuvas de 30 a 60 mm/h ou entre 50 e 100 mm/dia, além de ventos intensos, de 60 a 100 km/h. Também há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
- Afonso Cláudio
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Alto Rio Novo
- Aracruz
- Baixo Guandu
- Barra de São Francisco
- Boa Esperança
- Brejetuba
- Colatina
- Conceição da Barra
- Ecoporanga
- Fundão
- Governador Lindenberg
- Ibiraçu
- Itaguaçu
- Itarana
- Jaguaré
- João Neiva
- Laranja da Terra
- Linhares
- Mantenópolis
- Marilândia
- Montanha
- Mucurici
- Nova Venécia
- Pancas
- Pedro Canário
- Pinheiros
- Ponto Belo
- Rio Bananal
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São Mateus
- São Roque do Canaã
- Sooretama
- Vila Pavão
- Vila Valério
Alerta amarelo
Nas demais áreas do Estado, que estão sob alerta amarelo, pode chover entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e há previsão de ventos intensos, que podem variar entre 40 e 60 km/h. Apesar disso, é baixo o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas..
O Inmet orienta para que moradores tomem alguns cuidados:
- Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda);
- Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia;
- Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).