Inmet renova alertas para chuvas em todo o Espírito Santo

Todo o ES está compreendido nos alertas emitidos pelo Inmet Crédito: Inmet/Reprodução

Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) renovou os alertas de chuvas intensas para todo o Espírito Santo na tarde desta quarta-feira (11). Ambos valem até as 10 horas de quinta-feira (12), e possuem classificação diferenciada: amarelo, de perigo potencial (menor intensidade), e laranja, de perigo.

Alerta laranja

De acordo com o órgão, 41 municípios estão em alerta laranja, e podem receber chuvas de 30 a 60 mm/h ou entre 50 e 100 mm/dia, além de ventos intensos, de 60 a 100 km/h. Também há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

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Alerta amarelo

Nas demais áreas do Estado, que estão sob alerta amarelo, pode chover entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e há previsão de ventos intensos, que podem variar entre 40 e 60 km/h. Apesar disso, é baixo o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas..

O Inmet orienta para que moradores tomem alguns cuidados: