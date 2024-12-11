Defesa Civil alerta para chuvas em todo o ES até sexta-feira (13)

Os moradores dos 78 municípios do Espírito Santo devem sair de casa com guarda-chuva nos próximos três dias. Isso porque a Defesa Civil estadual publicou no boletim meteorológico válido desta terça até a próxima sexta-feira (13), indicando que os dias serão chuvosos. Nesta quarta-feira (11), inclusive, todas as cidades estão na cor azul (à esquerda na imagem acima) no mapa do órgão, indicando que deve haver precipitação em todos as regiões capixabas.
A aviso chamando a atenção para a possibilidade de chuvas significativas começou já nesta terça com dois alertas – de perigo e perigo potencial – do Instituo Nacional de Meteorologia para algumas regiões capixabas. A informação é reforçada pelo órgão estadual, que explica que até quarta-feira podem ocorrer tempestades moderadas e chuvas localmente intensas. Confira abaixo como será em cada dia:
Quarta-feira (11)
O azul-turquesa predomina no mapa na quarta-feira, sendo este o terceiro grau de intensidade de chuvas. Há risco de temporais em alguns trechos do Estado, com probabilidade de 60% para acumulados de chuva de 20-40 mm em vários pontos do ES.
O órgão não descarta índices mais elevados em alguns municípios. A temperatura máxima diminui no setor Sul capixaba. Conforme a Defesa Civil, o acúmulo de precipitação pode variar entre as cidades.
Quinta-feira
O dia começa com queda na temperatura média em todo o território capixaba, ou seja, pode ser que o casaco precise ser tirado do guarda-roupa em algumas cidades, especialmente nas regiões mais elevadas.
Em relação às chuvas, aumenta para 70% as chances de acúmulo para de 10 a 30 mm na Região Serrana, Grande Vitória e no extremo Norte do Estado.
Porém, mesmo com a previsão de baixo acúmulo, a Defesa Civil estadual não descarta que possa ocorrer mais chuva, chegando a 30 ou 50 mm no oeste da Região Serrana e maior parte do setor norte.
“Sendo que a probabilidade para este mesmo acumulado chega aos 45% no litoral norte chuva ocasionalmente moderada a forte, em pontos destas áreas. Nos demais trechos da metade Sul, acumulados de 2-10 mm de chuva”, frisou o órgão.
Sexta-feira
A chuva começa a diminuir na sexta-feira com pouca abundância de precipitação. No extremo Sul do Estado e na Grande Vitória (ver o mapa) deve ocorrer entre 2 a 10 mm e casos isolados, oscilando de 10 a 30mm.
Nas demais regiões, até 70% de probabilidade para chuvas de 10-30 mm, não se descartando 30-50 mm em pontos isolados. Na Região Serra, Norte e Noroeste, chove pouco e fraco.