Espírito Santo recebe novos alertas para chuvas intensas

O Espírito Santo recebeu dois alertas de chuvas intensas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nesta terça-feira (10). Os dois valem até às 10h desta quarta-feira (11) e possuem classificação diferenciada: laranja, de perigo, e amarelo, de perigo potencial (menor intensidade). Castelo, onde um temporal vitimou uma pessoa na noite dessa segunda-feira (9), está novamente abrangido.
De acordo com o órgão, 32 municípios estão sob o aviso laranja, onde as chuvas devem chegar até 100 milímetro durante o dia. Já os ventos intensos podem ficar entre 60 a 100 km/h. Nos locais há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
Alerta Laranja
- Afonso Cláudio
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Apiacá
- Atílio Vivacqua
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Ibatiba
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itapemirim
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- São José do Calçado
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
Alerta amarelo
Já nas regiões afetadas pelo alerta amarela, que inclui a Grande Vitória, há possibilidade de chuva até 50 milímetro por dia e rajadas de ventos de até 60 km/h. Sendo, nesses locais, baixa as chances de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Confira as cidades:
- Afonso Cláudio
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Aracruz
- Baixo Guandu
- Brejetuba
- Cariacica
- Colatina
- Domingos Martins
- Fundão
- Guarapari
- Ibiraçu
- Itaguaçu
- Itarana
- João Neiva
- Laranja da Terra
- Marechal Floriano
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São Roque do Canaã
- Serra
- Viana
- Vila Velha
- Vitória