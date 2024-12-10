Vejas as áreas afetadas

Espírito Santo recebe novos alertas para chuvas intensas

Os avisos meteorológicos são classificados como perigo potencial e perigo (mais grave), com validade até a manhã desta quarta-feira (11)

Publicado em 10 de Dezembro de 2024 às 15:56

Mikaella Mozer

10 dez 2024 às 15:56
A chuvas intensas vão afetar mais de 30 municípios do Espírito Santo até as 10h de quarta-feira (11).
O Inmet renovou e estendeu os avisos para chuvas intensas para mais áreas do Estado  Crédito: Reprodução | Instituto Nacional de Metereologia
O Espírito Santo recebeu dois alertas de chuvas intensas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nesta terça-feira (10). Os dois valem até às 10h desta quarta-feira (11) e possuem classificação diferenciada: laranja, de perigo, e amarelo, de perigo potencial (menor intensidade). Castelo, onde um temporal vitimou uma pessoa na noite dessa segunda-feira (9), está novamente abrangido. 
De acordo com o órgão, 32 municípios estão sob o aviso laranja, onde as chuvas devem chegar até 100 milímetro durante o dia. Já os ventos intensos podem ficar entre 60 a 100 km/h. Nos locais há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Alerta Laranja

  1. Afonso Cláudio
  2. Alegre 
  3. Alfredo Chaves
  4. Anchieta 
  5. Apiacá
  6. Atílio Vivacqua 
  7. Bom Jesus do Norte
  8. Brejetuba 
  9. Cachoeiro de Itapemirim
  10. Castelo 
  11. Conceição do Castelo
  12. Divino de São Lourenço
  13. Domingos Martins
  14. Dores do Rio Preto 
  15. Guaçuí 
  16. Ibatiba 
  17. Ibitirama 
  18. Iconha
  19. Irupi 
  20. Itapemirim
  21. Iúna
  22. Jerônimo Monteiro
  23. Marataízes 
  24. Marechal Floriano 
  25. Mimoso do Sul 
  26. Muniz Freire
  27. Muqui 
  28. Piúma 
  29. Presidente Kennedy
  30. Rio Novo do Sul 
  31. São José do Calçado
  32. Vargem Alta 
  33. Venda Nova do Imigrante

Alerta amarelo

Já nas regiões afetadas pelo alerta amarela, que inclui a Grande Vitória, há possibilidade de chuva até 50 milímetro por dia e rajadas de ventos de até 60 km/h. Sendo, nesses locais, baixa as chances de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Confira as cidades:
  1. Afonso Cláudio
  2. Alfredo Chaves
  3. Anchieta
  4. Aracruz
  5. Baixo Guandu
  6. Brejetuba
  7. Cariacica
  8. Colatina
  9. Domingos Martins
  10. Fundão
  11. Guarapari
  12. Ibiraçu
  13. Itaguaçu
  14. Itarana
  15. João Neiva
  16. Laranja da Terra
  17. Marechal Floriano
  18. Santa Leopoldina
  19. Santa Maria de Jetibá
  20. Santa Teresa
  21. São Roque do Canaã
  22. Serra
  23. Viana
  24. Vila Velha
  25. Vitória

