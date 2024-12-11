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Crime em Sooretama

Morador mata suspeito e acaba assassinado após dupla invadir casa no ES

Suspeitos invadiram residência com a intenção de matar Riully da Silva Barbosa, de 26 anos, que reagiu, matando um deles, mas acabou assassinado pelo outro criminoso

Publicado em 11 de Dezembro de 2024 às 13:46

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

11 dez 2024 às 13:46
VÀ esquerda, Riully; à direita, Joseilton
Vítimas: à esquerda, Riully; à direita, Joseilton Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Dois homens acabaram mortos a tiros após uma invasão a uma casa no Centro de Sooretama, no Norte do Espírito Santo, na noite desta terça-feira (10). Segundo a Polícia Civil, tudo começou quando uma dupla armada foi ao local com a intenção de matar Riully da Silva Barbosa, de 26 anos, genro da proprietária do imóvel. O jovem reagiu e matou um dos suspeitos, Joseilton Lopes Batista Santos, que não teve idade informada. No entanto, o rapaz foi assassinado pelo outro criminoso, que conseguiu fugir e não foi identificado.
Consta no boletim de ocorrência da Polícia Militar, ao perceber a aproximação da dupla, Riully tentou impedir que os suspeitos entrassem na residência, mas não conseguiu evitar. Ele, então, entrou em luta corporal com os indivíduos, tomou a arma da mão de um deles e atirou, conforme explicou o delegado Fabrício Lucindo, titular da Delegacia Regional de Linhares.
“Os dois elementos queriam assassinar a vítima. Houve um atrito na hora e a vítima conseguiu pegar uma arma e matar um dos autores, mas foi morta pelo segundo elemento que estava na cena. Nossos policiais estão na cidade fazendo os levantamentos iniciais da investigação e a Polícia Científica esteve no local para darmos andamento a este caso de homicídio e de homicídio em legítima defesa”, afirmou.
Após o crime, o indivíduo que matou Riully fugiu e não foi mais visto. “Ele está foragido, mas os nossos policiais estão no encalço dele”, reforçou Lucindo.
*Com informações do repórter André Afonso, da TV Gazeta Norte

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