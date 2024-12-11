Estado deve divulgar distribuição dos imunizantes em breve para os 78 municípios Crédito: Pexels

Por determinação do Ministério da Saúde , o Espírito Santo recebeu 43 mil doses de um novo imunizante contra a Covid-19 , que passa a integrar o Calendário Nacional de Vacinação para gestantes e idosos. A vacina Serum é da Zalika Farmacêutica, da Índia, e já é aplicada em países como Estados Unidos e Reino Unido. Em adultos, o imunizante tem eficácia comprovada de 90% contra casos sintomáticos.

No Brasil , as novas doses devem ser ofertadas para pessoas a partir de 12 anos, faixa etária aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) . Crianças abaixo dessa idade devem continuar recebendo a vacina de RNA mensageiro da Pfizer, como recomenda o Ministério da Saúde.

Já para os idosos acima de 60 anos, segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), o esquema vacinal recomendado é o de uma dose a cada seis meses, independentemente da quantidade de doses prévias recebidas. Já para as gestantes, a recomendação é de uma dose em qualquer momento da gestação, também independentemente da quantidade de doses prévias recebidas.

“Ao longo desta semana, o Programa Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis (PEI) encaminhará nota técnica estadual sobre a atualização da estratégia de vacinação Covid-19 aos 78 municípios capixabas, entretanto, todos já podem disponibilizar a nova estratégia em seus territórios a partir da comunicação oficial do Ministério da Saúde”, afirma a Sesa.

Your browser does not support the audio element. ES recebe novo imunizante contra Covid-19; veja esquema de vacinação

Esquema nacional de imunização com outras vacinas

Segundo o Ministério da Saúde, no documento “Estratégia de vacinação contra a Covid-19 – 2ª edição”, para as gestantes com idade inferior a 12 anos, estarão disponíveis duas vacinas contra a Covid-19: Moderna (Spikevax) e a Pfizer (Comirnaty). Já para as gestantes com idade a partir de 12 anos serão disponibilizadas três vacinas contra a Covid-19: Moderna (Spikevax), Pfizer (Comirnaty) e Serum/Zalika. A estratégia é a mesma para a população idosa.

As vacinas do Estado serão ofertadas conforme as especificações de cada imunobiológico e sua disponibilidade no território, segundo envio do Ministério da Saúde, como pontua a Sesa.

Vacinação para grupos especiais

Para os grupos especiais, compostos por pessoas vivendo em instituições de longa permanência, pessoas imunocomprometidas, indígenas vivendo fora ou em terra indígena, ribeirinhos, quilombolas, puérperas, trabalhadores da saúde, pessoas com deficiência permanente, pessoas com comorbidades, pessoas privadas de liberdade, funcionários do sistema de privação de liberdade, adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas e pessoas em situação de rua, a imunização deve ocorrer da seguinte maneira:

Pessoas dos grupos especiais de 5 a 11 anos: independentemente do recebimento ou não de doses prévias de qualquer vacina Covid-19, deverão receber UMA DOSE da vacina Pfizer (Comirnaty), ou da vacina Moderna (Spikevax);





independentemente do recebimento ou não de doses prévias de qualquer vacina Covid-19, deverão receber UMA DOSE da vacina Pfizer (Comirnaty), ou da vacina Moderna (Spikevax); Pessoas dos grupos especiais a partir de 12 anos: independentemente do recebimento ou não de doses prévias de qualquer vacina Covid-19, deverão receber UMA DOSE da vacina Pfizer (Comirnaty), ou da vacina Moderna (Spikevax), ou da vacina Serum/Zalika.



Com relação às pessoas a partir de 5 anos que não fazem parte dos grupos especiais e nunca foram vacinadas (nenhuma dose de vacinas Covid-19) poderão receber uma dose da Monovalente XBB disponível e recomendada para a faixa etária.

Vacinas para pessoas imunocomprometidas

Pessoas com idade entre 5 e 11 anos de idade, imunocomprometidas, que nunca se vacinaram, deverão receber o esquema primário de três doses da vacina Pfizer (Comirnaty) ou da vacina Moderna (Spikevax);





Pessoas a partir de 12 anos de idade, adolescentes e adultos imunocomprometidos que nunca se vacinaram deverão receber o esquema primário de três doses da vacina Pfizer (Comirnaty), ou da vacina Moderna (Spikevax), ou da vacina Serum/Zalika;





Pessoas imunocomprometidas que estão com o esquema de vacinação incompleto deverão completar o esquema de três doses com o imunizante disponível e a dose para a idade.

