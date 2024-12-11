Carro pega fogo em acidente entre três veículos em Linhares

Um carro pegou fogo em um acidente envolvendo três veículos na tarde desta quarta-feira (11), na rodovia ES 248, zona rural de Linhares , no Norte do Espírito Santo . A estrada liga Linhares ao município vizinho de Colatina.

Imagens obtidas por A Gazeta mostram um veículo com a parte frontal destruída e em chamas, identificado por uma plotagem empresarial. Outros dois carros aparecem fora da pista, sendo que um deles está capotado com as rodas voltadas para cima.

Carro pega fogo em grave acidente entre 3 veículos na ES 245 em Linhares Crédito: Montagem A Gazeta

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu nas proximidades da Fazenda Três Marias, no sentido Colatina. Equipes de resgate foram acionadas, assim como ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192).

Conforme apurado pelo repórter Isaac Ribeiro, da TV Gazeta Norte, um personal trainer de 26 anos dirigia no sentido Colatina-Linhares quando perdeu o controle do veículo, que acabou capotando. O carro saiu da rodovia e parou próximo a uma área de mata às margens da ES 248.

Carro pega fogo em grave acidente entre 3 veículos na ES 245 em Linhares Crédito: Montagem A Gazeta