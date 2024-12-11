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Sul do ES

Carreta com rocha tomba em rodovia no interior de Cachoeiro

Ainda não há informações sobre as circunstâncias da ocorrência, entretanto, chovia no momento do acidente e o veículo tombou às margens da pista

Publicado em 11 de Dezembro de 2024 às 18:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 dez 2024 às 18:23
Acidente foi registrado na Rodovia ES-482 em Morro Grande, Cachoeiro de Itapemirim
Acidente foi registrado na Rodovia ES 482 em Morro Grande, Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Leitor/A Gazeta
Um acidente envolvendo uma carreta que transportava um bloco de rochas foi registrado no final da tarde desta quarta-feira (11), próximo à Rodovia ES 482 em Morro Grande, Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.
Ainda não há informações sobre as circunstâncias da ocorrência, entretanto, chovia no momento do acidente e o veículo tombou às margens da pista. A carroceria se soltou do "cavalinho" e virou na sequência.
Mais informações foram solicitadas às polícias e ao Corpo de Bombeiros e o texto será atualizado quando houver respostas.

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