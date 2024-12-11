Homem e mulher morrem em acidente entre carreta e caminhão na BR 259

A PRF informou que, conforme apuração inicial, a carreta, uma Mercedes Benz Axor 2544 S, teria tombado na pista e depois colidido com o caminhão, um Volkswagen 24.260 CRM 6x2. Não foram divulgados mais detalhes sobre a dinâmica da batida até a publicação deste texto.

Ainda segundo a PRF, a rodovia ficou totalmente interditada até às 3h, quando entrou no sistema pare e siga. A previsão é de que a liberação completa da via ocorra no final desta quarta, devido à quantidade de óleo que permanece na pista.