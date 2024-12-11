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Em Colatina

Homem e mulher morrem em acidente entre carreta e caminhão na BR 259

Informações iniciais indicam que a carreta tombou na pista e depois colidiu com o caminhão boiadeiro; pista foi interditada e segue em pare e siga nesta quarta-feira (10)

Publicado em 11 de Dezembro de 2024 às 09:46

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

11 dez 2024 às 09:46
Como ficou o caminhão boiadeiro, onde estavam as vítimas do acidente
Como ficou o caminhão boiadeiro, onde estavam as vítimas do acidente Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Um homem de 33 anos e uma mulher, de 42, morreram em um acidente entre o caminhão boiadeiro em que eles estavam e uma carreta que transportava blocos de granito, na altura do km 82 da BR 259, no distrito de Itapina, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. A colisão ocorreu por volta das 19h20 de terça-feira (10), e ainda deixou ferido o motorista do outro veículo, encaminhado a um hospital da região. As informações foram confirmadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). O trânsito na rodovia ainda seguia em pare e siga até a última atualização desta matéria na manhã desta quarta-feira (11).
A PRF informou que, conforme apuração inicial, a carreta, uma Mercedes Benz Axor 2544 S, teria tombado na pista e depois colidido com o caminhão, um Volkswagen 24.260 CRM 6x2. Não foram divulgados mais detalhes sobre a dinâmica da batida até a publicação deste texto.
Os dois ocupantes do caminhão tiveram o óbito confirmado no local. O motorista da carreta foi levado pelo Corpo de Bombeiros para um hospital particular de Colatina, com lesões consideradas moderadas.
Ainda segundo a PRF, a rodovia ficou totalmente interditada até às 3h, quando entrou no sistema pare e siga. A previsão é de que a liberação completa da via ocorra no final desta quarta, devido à quantidade de óleo que permanece na pista.

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