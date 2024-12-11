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Em Pedra Azul

Acidente na BR 262 deixa uma pessoa morta em Domingos Martins

Capotamento ocorreu na tarde desta quarta-feira (11), em um trecho de pista simples da rodovia federal; bombeiros atuaram na ocorrência

Publicado em 11 de Dezembro de 2024 às 19:38

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

11 dez 2024 às 19:38
Um acidente no km 75 da BR 262, na altura do distrito da região de Pedra Azul, em Domingos Martins, na Região Serrana, deixou uma pessoa morta, na tarde desta quarta quarta-feira (11), segundo apuração da TV Gazeta. A colisão ocorreu no sentido Vitória-Belo Horizonte. A vítima foi identificada como Dailza da Conceição, 67 anos, moradora de Conceição do Castelo. 
Conforme apuração da repórter Any Cometti, da TV Gazeta, o carro - um Volkswagen Virtus cinza - seguia para Pedra Azul, mas acabou saindo da pista e capotou. As imagens do local mostram o veículo totalmente destruído, tombado no meio da via e com o teto danificado após capotar. 
Dailza da Conceição, 67 anos, morreu em acidente na BR 262.
Dailza da Conceição, 67 anos, morreu em acidente na BR 262. Crédito: Arquivo pessoal
Devido à ocorrência, um longo engarrafamento se formou na rodovia federal. A Polícia Militar, Civil e Polícia Rodoviária Federal foram demandadas. Assim que tiver retorno a matéria será atualizada.

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