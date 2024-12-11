Acidente na BR 262 deixa uma pessoa morta em Domingos Martins

Um acidente no km 75 da BR 262, na altura do distrito da região de Pedra Azul, em Domingos Martins, na Região Serrana, deixou uma pessoa morta, na tarde desta quarta quarta-feira (11), segundo apuração da TV Gazeta. A colisão ocorreu no sentido Vitória-Belo Horizonte. A vítima foi identificada como Dailza da Conceição, 67 anos, moradora de Conceição do Castelo.
Conforme apuração da repórter Any Cometti, da TV Gazeta, o carro - um Volkswagen Virtus cinza - seguia para Pedra Azul, mas acabou saindo da pista e capotou. As imagens do local mostram o veículo totalmente destruído, tombado no meio da via e com o teto danificado após capotar.
Devido à ocorrência, um longo engarrafamento se formou na rodovia federal. A Polícia Militar, Civil e Polícia Rodoviária Federal foram demandadas. Assim que tiver retorno a matéria será atualizada.