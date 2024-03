Coqueiral de Itaparica

Acidente em Vila Velha: jovem derruba poste e cai com carro em valão

Motorista de 25 anos informou que teria sido fechado por uma moto, quando perdeu o controle da direção

Carro caído em valão após acidente. (Leitor A Gazeta)

Um acidente chamou a atenção de quem trafegava pela Avenida Perimetral, atrás do Fórum de Vila Velha, em Coqueiral de Itaparica, na manhã deste domingo (10). Um motorista perdeu o controle do carro, que derrubou um poste e ainda caiu dentro do valão.

O condutor, que estava sozinho, não teve ferimentos. Entretanto, se sujou todo no esgoto ao sair de dentro do carro, conforme apurou o repórter Paulo Ricardo Sobral, da TV Gazeta.

A Polícia Militar informou que foi acionada durante a madrugada. “No local, a equipe constatou o fato e um homem de 59 anos disse que o carro era conduzido pelo próprio filho de 25 anos. Ele teria informado ao genitor que estava dirigindo quando foi fechado por uma moto e perdeu o controle do veículo, vindo a colidir com um poste e posteriormente vindo a cair no valão.”

Poste derrubado após acidente. (Leitor A Gazeta)

Ainda segundo a PM, a mãe do condutor também esteve no local e levou o filho para casa para se lavar, “pois estava muito sujo com a lama do valão para posteriormente levá-lo ao hospital para receber atendimento. O poste encontrava-se parcialmente caído ocupando parte da via de rolamento". A corporação não informou se o jovem foi submetido ao teste de bafômetro.

A EDP disse que clientes não ficaram sem energia após a queda do poste, e que uma equipe fará o reparo da estrutura.

