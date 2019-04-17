Tradicional encenação da Paixão de Cristo em Cachoeiro é cancelada

Cachoeiro de Itapemirim, foi cancelado. O motivo foi a falta de segurança, já que a organização não conseguiu o alvará de liberação do evento com o Corpo de Bombeiros. Uma das encenações da Paixão de Cristo mais tradicionais da Região Sul, no Campo do Grêmio Santo Agostinho, em, foi cancelado. O motivo foi a falta de segurança, já que a organização não conseguiu o alvará de liberação do evento com o

O evento acontece há 42 anos no bairro Vila Rica. Cerca de 7 mil pessoas acompanham a encenação todos os anos. Segundo a organização, o motivo é que o local não possui alvará, nem apresenta as condições necessárias de segurança e assim, não estaria adequado para a apresentação.

Os 200 participantes foram avisados nesta terça-feira (16) da decisão. “Enviamos um ofício aos bombeiros no final de março, solicitando apoio e ambulância, mas informaram que não poderíamos fazer o evento, pois o ambiente não está legal”, explicou o coordenador do evento, Elson José Arêas.

Para a liberação do alvará de funcionamento do campo, revela Elson, seria preciso a apresentação de um projeto técnico, readequação nos degraus das arquibancadas, corrimão central, parapeito, entre outras alterações físicas.

“Queremos fazer, mas com segurança para as pessoas. Ficamos temerosos e decidimos não arriscar. A adequação não seria possível em tempo hábil. Vamos trabalhar para ano que vem realizar o evento”, afirmou o coordenador.

A organização informou ainda que tentou transferir a encenação para o estádio do bairro Sumaré, mas devido ao campeonato capixaba não conseguiram agilizar a mudança a tempo. A entrada para a Encenação da Paixão de Cristo, realizado pela Paróquia Nossa Senhora da Consolação, era um quilo de alimento não perecível. Em 2018, mais de mil quilos foram arrecadados para instituições de caridade.