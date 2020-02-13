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Chuva no Sul

Rio Itabapoana ameaça transbordar em Bom Jesus do Norte

O município já enfrentou uma grande enchente em janeiro deste ano

Publicado em 13 de Fevereiro de 2020 às 12:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 fev 2020 às 12:14
Rio Itabapoana ameaça transbordar em Bom Jesus do Norte Crédito: Alan Gonçalves
O nível do Rio Itabapoana colocou o município de Bom Jesus do Norte, no Sul do Espírito Santo, em alerta na manhã desta quinta-feira (13). A cidade, que já enfrentou uma grande enchente no último dia 24, está monitorando a situação.
Segundo a prefeitura, a preocupação começou devido ao transbordamento do Rio Itabapoana, no município de Bom Jesus do Itabapoana, no estado do Rio de Janeiro, mas o alerta aumenta ainda mais por causa das chuvas fortes da região do Caparaó.
As águas que atingem os municípios de Dores do Rio Preto, Divino de São Lourenço, Guaçuí e São José do Calçado também deságuam no Rio Itabapoana, e chegam a Bom Jesus do Norte, que já decretou situação de emergência, na última enchente, quando o rio atingiu 4,2m acima da normalidade.
Ainda de acordo com o a prefeitura, o nível de transbordamento do Rio, em Bom Jesus do Norte é quando atinge 2,60m e na última medida, realizada às 10h15, já estava em 2,41m. Até o momento, os pontos de alagamentos são pequenos e não apresentaram grandes problemas.
Rio Itabapoana ameaça transbordar em Bom Jesus do Norte Crédito: Alan Gonçalves

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