Rio Itabapoana ameaça transbordar em Bom Jesus do Norte

Segundo a prefeitura, a preocupação começou devido ao transbordamento do Rio Itabapoana, no município de Bom Jesus do Itabapoana, no estado do Rio de Janeiro, mas o alerta aumenta ainda mais por causa das chuvas fortes da região do Caparaó.

Ainda de acordo com o a prefeitura, o nível de transbordamento do Rio, em Bom Jesus do Norte é quando atinge 2,60m e na última medida, realizada às 10h15, já estava em 2,41m. Até o momento, os pontos de alagamentos são pequenos e não apresentaram grandes problemas.