Rio Itabapoana ameaça transbordar em Bom Jesus do Norte

O nível do Rio Itabapoana colocou o município de Bom Jesus do Norte, no Sul do Espírito Santo, em alerta na manhã desta quinta-feira (13). A cidade, que já enfrentou uma grande enchente no último dia 24, está monitorando a situação.
Segundo a prefeitura, a preocupação começou devido ao transbordamento do Rio Itabapoana, no município de Bom Jesus do Itabapoana, no estado do Rio de Janeiro, mas o alerta aumenta ainda mais por causa das chuvas fortes da região do Caparaó.
As águas que atingem os municípios de Dores do Rio Preto, Divino de São Lourenço, Guaçuí e São José do Calçado também deságuam no Rio Itabapoana, e chegam a Bom Jesus do Norte, que já decretou situação de emergência, na última enchente, quando o rio atingiu 4,2m acima da normalidade.
Ainda de acordo com o a prefeitura, o nível de transbordamento do Rio, em Bom Jesus do Norte é quando atinge 2,60m e na última medida, realizada às 10h15, já estava em 2,41m. Até o momento, os pontos de alagamentos são pequenos e não apresentaram grandes problemas.