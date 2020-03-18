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Homem foi baleado

Preso suspeito de participar de assalto a estudantes em Cachoeiro

Nesta terça, um homem que tentou ajudar os jovens que pediram socorro após o roubo foi baleado pelos criminosos.

Publicado em 18 de Março de 2020 às 13:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mar 2020 às 13:23
Camisa usada no crime foi encontrada na residência do suspeito Crédito: Polícia Civil
Foi preso, em flagrante, um dos suspeitos de participar do assalto a um grupo de estudantes e balear um homem, na manhã desta terça-feira (17), em uma galeria, na região central de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A vítima baleada tentou ajudar os adolescentes que pediram por socorro após o roubo.
De acordo com a Polícia Civil, populares informaram que os dois suspeitos correram em direção ao bairro Recanto e, durante as buscas, os policiais conseguiram informações de moradores sobre qual era a residência em que um deles morava.
No imóvel, os policiais viram que uma pessoa teria entrado no imóvel e, como não respondeu, a equipe arrombou a porta e deu a voz de prisão. No primeiro momento, o suspeito teria negado o crime, mas a caminho da delegacia confessou como foi toda a ação.
Na residência, os policiais encontraram a camisa usada no crime, que foi registrada pelas imagens da câmera de segurança da galeria. As imagens do videomonitoramento são claras, bem nítidas e nelas vê-se claramente que tratava-se do suspeito preso pela equipe, por isso, não restou outra forma dele negar o crime, explicou a investigadora Mary Nalda.
Ele foi autuado pelos crimes de tentativa de homicídio e roubo qualificado e foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro. O segundo suspeito, que foi quem efetuou o disparo de arma de fogo contra o homem que teria tentado ajudar os adolescentes, foi identificado, mas ainda não foi localizado. Como não se encontra mais em flagrante, o delegado José Augusto Militão informou que vai pedir pela prisão preventiva dele, uma vez que ele tem uma grande ficha criminal.

O CRIME

Um homem foi baleado na manhã desta terça-feira (17), por volta das 8h, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, depois de tentar impedir um assalto a um grupo de estudantes em uma galeria, na região central do município. Uma das vítimas, que não quis se identificar, contou que quando entregou o celular, os dois suspeitos saíram correndo e os colegas começaram a gritar por socorro. Nesta hora, o homem teria ido ajudar e foi baleado no abdômen.
A vítima é um jovem de 22 anos que permanece internado no hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro, onde passou por procedimentos cirúrgicos.

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