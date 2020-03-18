Preso suspeito de participar de assalto a estudantes em Cachoeiro

Camisa usada no crime foi encontrada na residência do suspeito Crédito: Polícia Civil

De acordo com a Polícia Civil , populares informaram que os dois suspeitos correram em direção ao bairro Recanto e, durante as buscas, os policiais conseguiram informações de moradores sobre qual era a residência em que um deles morava.

No imóvel, os policiais viram que uma pessoa teria entrado no imóvel e, como não respondeu, a equipe arrombou a porta e deu a voz de prisão. No primeiro momento, o suspeito teria negado o crime, mas a caminho da delegacia confessou como foi toda a ação.

Na residência, os policiais encontraram a camisa usada no crime, que foi registrada pelas imagens da câmera de segurança da galeria. As imagens do videomonitoramento são claras, bem nítidas e nelas vê-se claramente que tratava-se do suspeito preso pela equipe, por isso, não restou outra forma dele negar o crime, explicou a investigadora Mary Nalda.

Ele foi autuado pelos crimes de tentativa de homicídio e roubo qualificado e foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro. O segundo suspeito, que foi quem efetuou o disparo de arma de fogo contra o homem que teria tentado ajudar os adolescentes, foi identificado, mas ainda não foi localizado. Como não se encontra mais em flagrante, o delegado José Augusto Militão informou que vai pedir pela prisão preventiva dele, uma vez que ele tem uma grande ficha criminal.

O CRIME

Um homem foi baleado na manhã desta terça-feira (17), por volta das 8h, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo , depois de tentar impedir um assalto a um grupo de estudantes em uma galeria, na região central do município. Uma das vítimas, que não quis se identificar, contou que quando entregou o celular, os dois suspeitos saíram correndo e os colegas começaram a gritar por socorro. Nesta hora, o homem teria ido ajudar e foi baleado no abdômen.