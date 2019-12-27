Passagem de ônibus aumenta em Cachoeiro de Itapemirim

Transporte público em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação/PMCI

O ano de 2020 começa com aumento para quem paga em dinheiro a passagem no transporte público de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado. A passagem sobe de R$ 3,40 para R$ 3,60. Para os usuários que utilizam o cartão eletrônico, o valor não muda, se manterá em R$ 3,20. A alteração passa a valer a partir do dia 2 de janeiro.

A decisão do valor da tarifa foi tomada na reunião do Conselho Municipal de Transporte e Tarifa, realizada nesta sexta-feira (27). Segundo a prefeitura, o reajuste anual é obrigatório, de acordo com o contrato do transporte coletivo. O aumento do valor apenas para quem paga em dinheiro é um estímulo aos usuários a aderirem ao sistema de bilhetagem eletrônica, usando cartão.

O analista econômico da Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Cachoeiro de Itapemirim (Agersa), Yuri Sabino, explica que o valor final da tarifa é resultante de um novo modelo de cálculo tarifário específico com a instituição de fórmulas paramétricas e melhor adequado à realidade da operação do serviço de transporte coletivo no município. A Agersa propôs a criação de uma fórmula que atualiza a tarifa de acordo com índices inflacionários setorizados, completa Yuri Sabino.

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VALORES

As empresas que compram o vale-transporte dos funcionários também pagarão o valor reajustado, R$ 3,60 por passagem. Quem utiliza o Cartão Estudante continua pagando o mesmo valor dos anos anteriores - R$1,60. O último aumento no valor da tarifa para os pagantes do Cartão Cidadão e Cartão Escolar foi o autorizado no início de 2018.

Os distritos de Burarama e São Vivente continuam com o valor da passagem do ano anterior, R$ 3,40, valendo a meia tarifa (R$1,70) para os estudantes e professores. Para quem pagar no dinheiro a tarifa é de R$ 3,60.

CARTÃO CIDADÃO

Para utilizar o benefício da passagem no valor de R$3,20, o usuário precisa adquirir o Cartão Cidadão. O cartão é de confecção gratuita e o usuário pode recarregar o valor que desejar, inclusive, fazendo o pagamento por meio de cartão de crédito e débito.