Operação da PF mira roubo e comércio de peças de veículos em Castelo

Agentes da Polícia Federal Crédito: Arquivo

De acordo com a PF, a investigação começou em São Paulo com a troca de informações com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o esquema criminoso conta com o aval de facção criminosa que opera nos presídios paulistas. As peças de veículos eram enviadas para outros estados com notas fiscais falsas.

A PF explicou que o esquema funcionava com empresas existentes apenas no papel que, de maneira criminosa, emitem documentos fiscais para registrar a saída de mercadorias. A ação é conhecida como empresas noteiras e é muito comum para acobertar cargas roubadas, como no casos das peças de veículos.

Segundo a investigação, que inclui pessoas físicas e jurídicas e galpões que podem estar sendo utilizados para guardar e adulterar veículos, é possível que as emissões de notas fiscais alcancem valores superiores a R$ 400 milhões.

Foram cumpridos mandados de busca e apreensões em Castelo (ES), Arapiraca (AL), Barreiras (BA), Goiânia e Aparecida de Goiânia (GO), Sinop (MT), Erechim (RS) e São Paulo, Guarulhos e Mogi das Cruz (SP) e a PF espera ter conhecimento do modo de atuação dos investigados, além de ampliar o foco da investigação.

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