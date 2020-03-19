Operação da PF mira roubo e comércio de peças de veículos em Castelo

A cidade de Castelo, no Sul do Espírito Santo, foi alvo, nesta quarta-feira (18), de uma operação da Polícia Federal (PF) junto com mais nove cidades do Brasil. A Operação Verus Dominus tem o objetivo de desarticular uma quadrilha especializada em roubo e comercialização de partes e peças de veículos.
De acordo com a PF, a investigação começou em São Paulo com a troca de informações com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o esquema criminoso conta com o aval de facção criminosa que opera nos presídios paulistas. As peças de veículos eram enviadas para outros estados com notas fiscais falsas.
A PF explicou que o esquema funcionava com empresas existentes apenas no papel que, de maneira criminosa, emitem documentos fiscais para registrar a saída de mercadorias. A ação é conhecida como empresas noteiras e é muito comum para acobertar cargas roubadas, como no casos das peças de veículos.
Segundo a investigação, que inclui pessoas físicas e jurídicas e galpões que podem estar sendo utilizados para guardar e adulterar veículos, é possível que as emissões de notas fiscais alcancem valores superiores a R$ 400 milhões.
Foram cumpridos mandados de busca e apreensões em Castelo (ES), Arapiraca (AL), Barreiras (BA), Goiânia e Aparecida de Goiânia (GO), Sinop (MT), Erechim (RS) e São Paulo, Guarulhos e Mogi das Cruz (SP) e a PF espera ter conhecimento do modo de atuação dos investigados, além de ampliar o foco da investigação.
O QUE SIGNIFICA VERUS DOMINUS
O nome da operação Verus Dominus que dizer verdadeiro dono, em latim, e faz referência a um dos pilares da investigação.