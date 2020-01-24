Municípios do Sul do ES em alerta com elevação do nível dos rios

Rio Itapemirim, em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação/PMCI

A Defesa Civil dos municípios do Sul do Espírito Santo e da Região do Caparaó estão em alerta, monitorando as áreas próximas aos rios que cortam as cidades. Em Cachoeiro de Itapemirim , o Rio Itapemirim subiu 2,30 metros acima do normal. Já no Caparaó, onde choveu forte na serra na noite de quarta-feira (22), o Rio Veado chegou a subir 2,5 metros.

Em Cachoeiro de Itapemirim, na tarde desta quinta-feira (23), o nível do rio apresentou elevação de 2,10 metros acima do nível normal, e houve transbordamento em alguns pontos no distrito de Pacotuba.

Monitoramos 24h as oscilações do rio, acompanhando também as informações sobre a situação no Caparaó e as previsões dos institutos meteorológicos. É preciso que a população fique alerta, mas mantendo a tranquilidade. Estamos trabalhando com ações preventivas desde o início da semana, explica o coordenador da Defesa Civil de Cachoeiro, Francisco Inácio Daroz.

A Defesa Civil de Guaçuí também está em alerta devido à comunicação de que uma grande quantidade de água está descendo pelo Rio Veado vindo da região de Divino de São Lourenço. Por isso, avisou a todos os moradores de Guaçuí, principalmente, aqueles que moram próximas às margens do rio que corta o município, para que fiquem atentos a qualquer elevação no nível das águas.

Córrego Floresta, em Divino de São Lourenço Crédito: Divulgação/Defesa Civil

Em Divino de São Loureço, o coordenador da Defesa Civil, Wellynton Antonei, informou que já havia alagamentos de áreas de pastagem, no Córrego Floresta, pois o rio Veado subiu aproximadamente dois metros e meio. Não há desabrigados, nem desalojados e continuamos monitorando a vazão do rio, informou.

No Caparaó, Alegre também se prepara para os riscos do tempo na região Sul. O município alertou principalmente os moradores dos bairros Vila Alta e Vila Viana por conta do risco de movimentação de massa, que segundo o município é alto. O Parque Getúlio Vargas, sede do Governo Municipal, está interditado até segunda ordem por risco de queda de galhos.