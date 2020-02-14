Mulher com filha de 2 anos tem carro roubado em Vargem Alta

Viatura da Polícia Militar Crédito: Polícia Militar

Uma mulher foi vítima de assalto na noite desta quinta-feira (13), em Vargem Alta, na Região Serrana do Espírito Santo . Quatro homens encapuzados abordaram a vítima, que estava com a filha de 2 anos no carro, em São José de Fruteiras, e levaram o carro com documentos e um celular.

Segundo a Polícia Militar, a ação aconteceu por volta das 20h e os homens chegaram em duas motos. Dois deles estavam armados. A vítima, que preferiu não se identificar, contou que reduziu a velocidade do carro para passar em buracos na rodovia, quando foi abordada. Após o crime, os homens fugiram com o veículo Toyota Corolla de cor branca em direção ao Centro da cidade.

FUGA

Durante o cerco policial, o carro foi visto e os assaltantes realizaram disparos de arma de fogo para furar o bloqueio. Na fuga, bateram o veículo e tentaram fugir a pé. Dois homens foram detidos, reconhecidos pela vítima, e levados para a Delegacia de Cachoeiro de Itapemirim. Os outros suspeitos não foram localizados.