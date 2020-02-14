Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Perseguição e tiros

Mulher com filha de 2 anos tem carro roubado em Vargem Alta

Quatro homens encapuzados abordaram a vítima em São José de Fruteiras

Publicado em 14 de Fevereiro de 2020 às 15:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 fev 2020 às 15:00
Viatura da Polícia Militar Crédito: Polícia Militar
Uma mulher foi vítima de assalto na noite desta quinta-feira (13), em Vargem Alta, na Região Serrana do Espírito Santo. Quatro homens encapuzados abordaram a vítima, que estava com a filha de 2 anos no carro, em São José de Fruteiras, e levaram o carro com documentos e um celular.
Segundo a Polícia Militar, a ação aconteceu por volta das 20h e os homens chegaram em duas motos. Dois deles estavam armados. A vítima, que preferiu não se identificar, contou que reduziu a velocidade do carro para passar em buracos na rodovia, quando foi abordada. Após o crime, os homens fugiram com o veículo Toyota Corolla de cor branca em direção ao Centro da cidade.

FUGA

Durante o cerco policial, o carro foi visto e os assaltantes realizaram disparos de arma de fogo para furar o bloqueio. Na fuga, bateram o veículo e tentaram fugir a pé. Dois homens foram detidos, reconhecidos pela vítima, e levados para a Delegacia de Cachoeiro de Itapemirim. Os outros suspeitos não foram localizados.
A Polícia Civil informou que os suspeitos, de 21 e 29 anos, foram autuados em flagrante delito por roubo e tentativa de homicídio qualificada por ser cometida contra agente de segurança pública em exercício da função. Eles foram encaminhados ao sistema prisional. Os outros suspeitos não foram localizados.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026
Balanços - Hospital São José - 23/04/2026
Cartórios - 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados