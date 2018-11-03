Motorista de acidente na BR 482, em Guaçuí, não fugiu do local

Acidente em Guaçuí, na região do Caparaó, na tarde deste domingo (02) Crédito: Internauta | Gazeta Online

Ao contrário do que foi divulgado pelo Corpo de Bombeiros, na noite desta sexta-feira (2), o motorista da Saveiro envolvida num acidente da BR 482, em Guaçuí, um homem de 44 anos não fugiu do local do acidente. Neste sábado, a corporação corrigiu a informação e disse que o carona do veículo foi socorrido por uma ambulância e o motorista foi projetado para o banco do carona, por isso acreditaram que ele havia fugido. O motorista foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros para o Pronto Socorro de Guaçuí.

Além disso, o motorista do Fiat Uno, que teve o braço arrancado com a força da batida e morreu, foi identificado. Arilson Martins Maralis, de 48 anos, chegou a ser socorrido mas não resistiu.

As outras quatro vítimas foram socorridas para para a mesma unidade hospitalar, em Guaçuí, que não divulgou o estado de saúde delas.

O ACIDENTE

Seis pessoas ficaram feridas após um acidente entre dois veículos de passeio na BR 482, na altura de Guaçuí, na região do Caparaó, na tarde desta sexta-feira (2). O impacto da batida foi tão forte que uma das vítimas perdeu um dos braços no local da batida e morreu ao dar entrada no hospital. Outra vítima ficou presa às ferragens, segundo os bombeiros.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente foi entre um Volkswagem Saveiro e um Fiat Uno por volta das 16h50. Os veículos bateram de frente, mas as causas da colisão ainda são desconhecidas. O Corpo de Bombeiros informou ainda que contou com o apoio de ambulâncias de hospitais da região no atendimento da ocorrência.

O homem que perdeu o braço estava conduzindo o Fiat Uno. Duas mulheres que estavam no banco de trás do veículo tiveram traumatismo craniano. Já um jovem que seguia no carona estava aparentemente bem, segundo o Corpo de Bombeiros.

O motorista da Saveiro e um homem que estava no carona tiveram ferimentos leves.