Matagal e entulhos em cemitério de Presidente Kennedy revolta famílias

Um descaso total. Cheio de mato alto, entulho de obra jogado em meio às covas. Um coveiro estava lá e tentou limpar para fazer o enterro. Começou a cavar e encontrou entulho de obra. É um cemitério ou depósito de resto de obra?, denunciou Gilson da Silva.

Após a limpeza parcial do local, o sepultamento foi realizado. A reportagem fez contato com a assessoria de comunicação do município de Presidente Kennedy, que informou que na segunda-feira (06) uma equipe da prefeitura vai ao local para fazer a limpeza de toda área.