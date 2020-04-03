Matagal e entulhos em cemitério de Presidente Kennedy revolta famílias

O momento de dor da despedida de um ente querido foi marcado pela indignação para familiares do internauta Gilson da Silva na tarde desta sexta-feira (03), durante o enterro da mãe dele, no cemitério municipal de São Paulinho, comunidade da zona rural de Presidente Kennedy, Litoral Sul do Estado.
Um descaso total. Cheio de mato alto, entulho de obra jogado em meio às covas. Um coveiro estava lá e tentou limpar para fazer o enterro. Começou a cavar e encontrou entulho de obra. É um cemitério ou depósito de resto de obra?, denunciou Gilson da Silva.
Após a limpeza parcial do local, o sepultamento foi realizado. A reportagem fez contato com a assessoria de comunicação do município de Presidente Kennedy, que informou que na segunda-feira (06) uma equipe da prefeitura vai ao local para fazer a limpeza de toda área.