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Descaso

Matagal e entulhos em cemitério de Presidente Kennedy revolta famílias

'Um coveiro estava lá e tentou limpar para fazer o enterro. Começou a cavar e encontrou entulho de obra. É um cemitério ou depósito de resto de obra?, questionou internauta
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 abr 2020 às 17:13

Publicado em 03 de Abril de 2020 às 17:13

Após a limpeza parcial do local, o sepultamento foi realizado
Após a limpeza parcial do local, o sepultamento foi realizado Crédito: Gilmar Silva
O momento de dor da despedida de um ente querido foi marcado pela indignação para familiares do internauta Gilson da Silva na tarde desta sexta-feira (03), durante o enterro da mãe dele, no cemitério municipal de São Paulinho, comunidade da zona rural de Presidente Kennedy, Litoral Sul do Estado.
Um descaso total. Cheio de mato alto, entulho de obra jogado em meio às covas. Um coveiro estava lá e tentou limpar para fazer o enterro. Começou a cavar e encontrou entulho de obra. É um cemitério ou depósito de resto de obra?, denunciou Gilson da Silva.
Após a limpeza parcial do local, o sepultamento foi realizado. A reportagem fez contato com a assessoria de comunicação do município de Presidente Kennedy, que informou que na segunda-feira (06) uma equipe da prefeitura vai ao local para fazer a limpeza de toda área.
Cemitério de São Paulinho, em Presidente Kennedy
Cemitério de São Paulinho, em Presidente Kennedy Crédito: Gilmar Silva

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