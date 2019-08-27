Investigação

Marido de secretária de Educação presa em Piúma é solto

Carlos Antônio Castro é um dos proprietários da instituição de ensino investigada por suspeita de fraude em diplomas e certificados

Publicado em 27 de agosto de 2019 às 18:33 - Atualizado há 6 anos

Secretária de Educação de Piúma, Isabel Fernanda Scherrer Rocha Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Mais um suspeito do caso da venda de diplomas e certificados falsos em Piúma, no Litoral Sul do Espírito Santo, foi solto nesta segunda-feira (26). A Justiça concedeu a liberdade a Carlos Antônio Castro, um dos proprietários da instituição de ensino investigada e marido da secretária de Educação do município, Isabel Fernanda Scherres Rocha, que permanece presa desde o último dia 13.

Na decisão do juiz da comarca de Piúma, Diego Ramires Grígio Castro, ele destacou a possibilidade de oferecimento de bem para garantia da fiança. O valor arbitrado para ele, inicialmente, era de 90 salários mínimos, mas, após recurso, o valor foi reduzido a metade – 45 salários.

Segundo o advogado de Carlos, ele deu um imóvel de garantia para pagar a fiança de R$ 45 mil. Já a esposa de Carlos, Isabel Fernanda Scherres Rocha, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva no último dia 22.

Nesta segunda-feira (26), a defesa da secretária afirmou que também ingressou com pedido de liberdade provisória. Ela foi presa em flagrante dia 13, acusada pela polícia por associação criminosa e falsidade ideológica, após denúncia de venda de diplomas e certificados falsos.

Além do casal, uma funcionária da instituição de ensino também foi presa na data. Ela foi solta semana passada após pagar fiança de um salário mínimo.

