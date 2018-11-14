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Violência

Lavrador é condenado a 28 anos por matar mulher e esfaquear filha

Crime aconteceu no meio da rua em Ibatiba em agosto de 2015. Adilson Calixto Modesto também esfaqueou o ex cunhado e a filha

Publicado em 13 de Novembro de 2018 às 22:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 nov 2018 às 22:05
O lavrador Adilson Calixto Modesto, de 51 anos, foi condenado nesta terça-feira (13) a cumprir 28 anos e sete meses de prisão pela morte da ex-mulher, a faxineira Sirlene da Silva Modesto, 39 anos. O crime aconteceu no dia 29 de agosto de 2015, em Ibatiba, Região do Caparaó. Ela foi esfaqueada na frente da filha e do irmão, que também foram feridos pelo agressor.
O julgamento aconteceu no Fórum de Ibatiba, durante a tarde, e foi acompanhado  pelo irmão da vítima Josué Ferreira da Silva e uma das filhas do casal. Ao tentar defender a mãe, uma das filhas, que na época tinha 9 anos, foi ferida pelo pai, assim como Josué.
A decisão, pelo crime de feminicídio, foi dada pelo juiz Akel de Andrade Lima. Para Josué, a decisão foi o que a família esperava. Não vai trazer ela de volta, mas a justiça foi feita. Durante o julgamento o Adilson foi frio. Nunca vi uma pessoa assim. Arrependimento nenhum, disse.
O CRIME
O crime aconteceu durante uma tarde de sábado e vários familiares presenciaram o crime, no meio da rua. Em um ataque de fúria, o lavrador esfaqueou as vítimas próximo a um ponto de ônibus. Segundo a cunhada da vítima, Cristina da Silva, Sirlene recebeu um telefonema do agressor na noite anterior, ameaçando abandonar as crianças e pedindo para que ela fosse para Ibatiba para resolverem a situação.
De acordo com informações de testemunhas, Sirlene estava em um ponto de ônibus com a filha de 9 anos, e o irmão Josué. Momento em que o ex-marido teria agredido toda a família. A faxineira chegou a ser socorrida para o Pronto Socorro do município, mas morreu após dar entrada na unidade. Ela deixou, além da menina, mais cinco filhos.
A filha e o irmão precisaram ser transferidos para unidades na Grande Vitória. A criança sofreu um corte no braço e perdeu muito sangue. Já Josué foi ferido no antebraço. Eles estavam separados há um mês. Ele sempre a ameaçou, ela aguentou tudo mais de 20 anos por causa das crianças. Ela veio fugida para trabalhar em Vitória. Os seis filhos ficaram com ele em Ibatiba, conta Cristina.
O lavrador foi preso no mesmo dia por um policial de Minas Gerais que passava pelo local, e foi encaminhado para a delegacia de plantão, em Venda Nova do Imigrante. Atualmente, ele cumpre pena no presídio de Viana.

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