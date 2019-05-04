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Caça

Idoso é preso com sete armas e munições em Vargem Alta

Além das armas ainda foram apreendidos diversos objetos relacionados à caça

Publicado em 

04 mai 2019 às 20:17

Publicado em 04 de Maio de 2019 às 20:17

Todo material apreendido na casa do idoso foi levado para a delegacia Crédito: Divulgação Polícia Militar
Um homem de 66 anos foi preso em flagrante com armas, munições e vários objetos relacionados à caça. A operação conjunta entre as Polícias Civil e Militar, ocorreu na noite desta sexta-feira (03), na localidade de Vila Maria, zona rural de Vargem Alta, na região Serrana.
De acordo com a Polícia Militar, a prisão ocorreu por volta das 19h. Na casa do suspeito, foram apreendidas: seis espingardas de diversos calibres, um revólver calibre 38, cerca de 480 munições e cartuchos de diversos calibres. Além de canhão e pios de caça, esferas de chumbo e pólvora, espoletas, três pássaros silvestres sem registro, um Quati abatido (animal silvestre), dois alçapões, rede para pegar pássaros, dois cintos de munições, entre outros materiais para caça.
O suspeito foi levado para a delegacia onde confessou ser proprietário do material apreendido. Ele permanece à disposição da Justiça.

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