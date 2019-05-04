Idoso é preso com sete armas e munições em Vargem Alta

Um homem de 66 anos foi preso em flagrante com armas, munições e vários objetos relacionados à caça. A operação conjunta entre as Polícias Civil e Militar, ocorreu na noite desta sexta-feira (03), na localidade de Vila Maria, zona rural de Vargem Alta, na região Serrana.

De acordo com a Polícia Militar, a prisão ocorreu por volta das 19h. Na casa do suspeito, foram apreendidas: seis espingardas de diversos calibres, um revólver calibre 38, cerca de 480 munições e cartuchos de diversos calibres. Além de canhão e pios de caça, esferas de chumbo e pólvora, espoletas, três pássaros silvestres sem registro, um Quati abatido (animal silvestre), dois alçapões, rede para pegar pássaros, dois cintos de munições, entre outros materiais para caça.