Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vitória x Rio de Janeiro

Homem é preso em Itapemirim após assediar passageira em ônibus

Mulher revelou o assédio ao motorista, que parou ônibus no posto da PRF e denunciou o passageiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 dez 2019 às 19:02

Publicado em 08 de Dezembro de 2019 às 19:02

Delegacia Regional de Itapemirim Crédito: Divulgação/Polícia Civil
Um homem foi preso em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, após assediar uma passageira dentro de um ônibus que fazia a linha Vitória x Rio de Janeiro, pela BR 101, na noite deste sábado (07). A Polícia Rodoviária Federal foi acionada e o homem foi encaminhado à delegacia de Itapemirim.
O ônibus saiu às 22h da rodoviária de Vitória. No caminho, a passageira denunciou o homem por assédio e importunação. Ele teria passado a mão nas partes íntimas da mulher.
Segundo a assessoria da empresa de ônibus, após a denúncia o motorista tomou as providências imediatas, parando o ônibus no posto da Polícia Rodoviária Federal da localidade de Safra, Itapemirim.

Veja Também

Jornalista indiciado por assédio no ES é preso em aeroporto do MT

Seguindo orientação da PRF, o veículo foi conduzido até a delegacia de plantão da Polícia Civil em Itapemirim. Na delegacia, a passageira registrou a ocorrência e o acusado foi preso em flagrante. Neste domingo (08), a informação da delegacia é de que ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Vila Velha (CDPVV).
Ainda de acordo com a empresa, após as providências em Itapemirim, todos os passageiros, inclusive a passageira que fez a denúncia de assédio, seguiram viagem até o destino final, no Rio de Janeiro.
A Viação Águia Branca treina e orienta seus colaboradores para agir prontamente junto às autoridades competentes em casos de denúncias de assédios, buscando proteger toda e qualquer vítima, assim como segue contribuindo com as autoridades, no que for de sua competência, não medindo esforços para evitar esse tipo de ocorrência, informou a empresa por meio de nota.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Petróleo despenca após anúncio de cessar-fogo entre EUA e Irã: como isso afeta o Brasil
Imagem de destaque
Acidente na Vila Rubim congestiona trânsito em Cariacica e Vila Velha
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o cessar-fogo de duas semanas entre EUA e Irã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados