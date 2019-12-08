Homem é preso em Itapemirim após assediar passageira em ônibus

Delegacia Regional de Itapemirim Crédito: Divulgação/Polícia Civil

, no Sul do Espírito Santo, após assediar uma passageira dentro de um ônibus que fazia a linha Um homem foi preso em Itapemirim , no Sul do Espírito Santo, após assediar uma passageira dentro de um ônibus que fazia a linha Vitória x Rio de Janeiro, pela BR 101, na noite deste sábado (07). A Polícia Rodoviária Federal foi acionada e o homem foi encaminhado à delegacia de Itapemirim.

O ônibus saiu às 22h da rodoviária de Vitória. No caminho, a passageira denunciou o homem por assédio e importunação. Ele teria passado a mão nas partes íntimas da mulher.

Segundo a assessoria da empresa de ônibus, após a denúncia o motorista tomou as providências imediatas, parando o ônibus no posto da Polícia Rodoviária Federal da localidade de Safra, Itapemirim.

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Seguindo orientação da PRF, o veículo foi conduzido até a delegacia de plantão da Polícia Civil em Itapemirim. Na delegacia, a passageira registrou a ocorrência e o acusado foi preso em flagrante. Neste domingo (08), a informação da delegacia é de que ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Vila Velha (CDPVV).

Ainda de acordo com a empresa, após as providências em Itapemirim, todos os passageiros, inclusive a passageira que fez a denúncia de assédio, seguiram viagem até o destino final, no Rio de Janeiro