Homem é preso em Itapemirim após assediar passageira em ônibus

Um homem foi preso em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, após assediar uma passageira dentro de um ônibus que fazia a linha Vitória x Rio de Janeiro, pela BR 101, na noite deste sábado (07). A Polícia Rodoviária Federal foi acionada e o homem foi encaminhado à delegacia de Itapemirim.
O ônibus saiu às 22h da rodoviária de Vitória. No caminho, a passageira denunciou o homem por assédio e importunação. Ele teria passado a mão nas partes íntimas da mulher.
Segundo a assessoria da empresa de ônibus, após a denúncia o motorista tomou as providências imediatas, parando o ônibus no posto da Polícia Rodoviária Federal da localidade de Safra, Itapemirim.
Seguindo orientação da PRF, o veículo foi conduzido até a delegacia de plantão da Polícia Civil em Itapemirim. Na delegacia, a passageira registrou a ocorrência e o acusado foi preso em flagrante. Neste domingo (08), a informação da delegacia é de que ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Vila Velha (CDPVV).
Ainda de acordo com a empresa, após as providências em Itapemirim, todos os passageiros, inclusive a passageira que fez a denúncia de assédio, seguiram viagem até o destino final, no Rio de Janeiro.
A Viação Águia Branca treina e orienta seus colaboradores para agir prontamente junto às autoridades competentes em casos de denúncias de assédios, buscando proteger toda e qualquer vítima, assim como segue contribuindo com as autoridades, no que for de sua competência, não medindo esforços para evitar esse tipo de ocorrência, informou a empresa por meio de nota.